Vila Galé convida a visitar o Douro

Por Máxima, 16.09.2019

Classificada pela UNESCO como património da Humanidade, a região do Douro é o destino ideal para descobrir neste final de verão, entre a época das vindimas e os primeiros dias de outono. Foi a pensar nisso que a cadeia hoteleira Vila Galé decidiu apostar em novas experiências de enoturismo, lançando dois novos programas de passeio pela mais antiga região vinhateira do mundo.

O "Douro Histórico" (a partir de €70), um programa que tem início nos hotéis Vila Galé Porto e Vila Galé Porto Ribeira e inclui transporte, um passeio pelo centro histórico de Amarante, uma prova de vinhos na Quinta do Val Moreira e um roteiro que passa pela Catedral de Lamego e pelo Santuário de Nossa Senhora dos Remédios. Já a rota do "Douro Vínico" complementa as novas experiências do "Douro Histórico" (a partir de €81) com provas de vinhos na Quinta do Seixo e na Quinta do Bonfim.

Em ambos os programas, há a opção de incluir o almoço (€28), com vinhos Doc Val Moreira, servido no Restaurante Val Moreira, no Vila Galé Douro Vineyards, com vista para o Rio Douro e Rio Tedo.