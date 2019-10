Vila Galé aposta em agroturismo no Alentejo

Tal como o vinho, há todo um processo de degustação para o azeite. A pensar na importância deste ingrediente na dieta mediterrânea pela qual se rege a gastronomia portuguesa, o grupo Vila Galé apostou num novo lagar de azeite numa das suas unidades no Alentejo. Através da empresa de vinhos e azeites Santa Vitória, o grupo hoteleiro inaugurou um lagar de azeite na mesma propriedade do Vila Galé Clube de Campo. Além desta inauguração, o hotel - que se situa perto da cidade de Beja - passou a disponibilizar visitas guiadas diárias não só aos hóspedes como ao público em geral, onde dá a conhecer mais sobre as várias etapas de produção do azeite, ou a mostrar as diferenças entre os diversos tipos de azeite.

O novo lagar resulta de um investimento de 3,5 milhões de euros, que conta ainda com uma sala de provas e uma área preparada para eventos como showcooking para grupos, demonstrações gastronómicas ou eventos de empresas. A propriedade de 1,620 hectares conta com cerca de 200 hectares de olival, 130 de vinha, 90 de pomares e ainda 1.000 de culturas cerealíferas e de pastoreio.

Celebra-se assim a concretização do projeto agrícola da Vila Galé com o objetivo de aliar a produção de vinhos e azeites Santa Vitória, a plantação e distribuição de frutas e criação de gado a setores como a hotelaria, agroturismo, enoturismo e ecoturismo.

O Vila Galé Clube de Campo prima por ter um conceito único e diferenciador, que oferece aos visitantes e hóspedes a oportunidade de visitar a adega dos vinhos Santa Vitória e até participar em provas. Podem ainda fazer algumas atividades ao ar-livre como a equitação, observação de aves, BTT, caminhadas pela herdade, paintball, moto 4 ou passeios de balão de ar quente, fazendo deste o refúgio perfeito para toda a família na região alentejana.