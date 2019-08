Sabe como escolher o lugar mais seguro num avião?

É sabido que o avião é um dos transportes mais seguros onde podemos viajar. Mas muitos viajantes, experientes ou não, continuam sem acreditar neste facto. A verdade é que andar de avião é mais seguro que andar de carro. Já ouviu isto, muitas vezes, certo? Seja por uma questão de segurança ou por pura curiosidade pode agora conferir quais os lugares considerados mais seguros num avião.

Embora não exista nenhum estudo conclusivo sobre o assunto ou mesmo consenso entre as autoridades, a verdade é que certas investigações apontam numa determinada direção. Em 2007, a Popular Mechanics, uma revista norte-americana sobre ciência e tecnologia, dedicou-se a examinar os dados de cada acidente de aviação nos EUA desde 1970 e chegou à conclusão que o lugar mais seguro seria a traseira do avião. Certo é que 69% dos sobreviventes, nestes casos, encontravam-se na retaguarda. Também a Time chegou a uma conclusão parecida depois de analisar os dados da CSRTG Aircraft Accident Database, elegendo os lugares situados no terço traseiro do avião como sendo os mais seguros, com uma taxa de mortalidade de "apenas" 32%.

Estatísticas à parte a verdade é que o facto de sobreviver a um acidente de avião depende muito mais das condições do acidente em si e não propriamente do lugar onde está sentado. Tudo isto tendo em conta que as probabilidades de desastre aéreo são ínfimas. Descanse. Planeie as suas viagens com antecedência, fale com um médico se se sentir mais seguro, oiça sempre as indicações dos comissários de bordo (aquela parte em que muita gente está simplesmente distraída) e saiba quais os mecanismos de segurança a utilizar em caso de emergência. Finalmente, desfrute apenas.