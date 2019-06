Rossio Gastrobar, faltava em Lisboa um lugar assim

Subir ao sétimo andar do hotel Altis Avenida, em Lisboa, deixa-nos imediatamente a suspirar pela vista, do Castelo de São Jorge ao Elevador de Santa Justa, sempre com o rio Tejo à espreita. Difícil imaginar sair desta ampla varanda, mas o aconchegante salão interior em tons de verde, mármore Golden Dolomite, ferro e o latão, os chamativos cadeirões em veludo e os candeeiros dourados convidaram-nos a sentar nesse salão art déco atualizado.

O que o diferencia o Rossio Gastrobar dos rooftops ou bares que se repetem em Lisboa é, sem dúvida, a componente gastronómica, responsabilidade do premiado chef executivo João Rodrigues, à frente do Feitoria, no Altis Belém, e também dos viciantes cocktails que saem do bar pelas mãos da barmaid Flavi Andrade.

A dinâmica de serviço é mais descontraída que no Feitoria, como seria de esperar, mas encontramos na carta alguns clássicos, como o crocante de camarão touro, coentros e lima (4 unidades €8) e as falsas cerejas de foie-gras e brioche tostado (4 unidades €10). Se é apaixonado por tártaros, não deixe de pedir o tártaro de Arouquesa e caviar Oscietra (sem caviar €12, com caviar €20), que sabe ainda melhor com o cocktail Ginger (€12), com whisky Jack Daniel’s, Rum Chairman’s Spiced , gengibre, cerveja Dois Corvos Metropolitan e café salgado. A carta faz sugestões de cocktails para pedir com os diferentes pratos numa lista de dez criações merecedores de repetição.

No Rossio Gastrobar, além da comida e serviço impecáveis, o luxo está em todos os detalhes, como as loiças, peças criadas manualmente por artesãos, como a Morsa feita por Sara Bozzini, que permite equilibrar os pratos na borda da mesa.

Outro pedido obrigatório à cozinha é o irresistível Katsu sando de porco Alentejano e pickle de cebola (€12), mas também há delícias para os vegetarianos, como a salada de couve-flor, sésamo, grão e avelã (€7) e os espargos brancos grelhados, queijo de vaca curado e molho holandês (€11). A carta tem apenas três sobremesas, mas o nosso coração derreteu-se pelo doce de leite, banana e bolacha Maria (€6). E Lisboa foi nossa cúmplice.

Onde? O Rossio Gastrobar fica no 7º piso do hotel Altis Avenida, R. 1º Dezembro, 120, Lisboa. Quando? Todos os dias das 12h30 às 1h. A cozinha encerra às 00h30. De quinta-feira a sábado, há DJ.

Reservas: 21 044 00 18