O restaurante abriu há quase um ano, no número 22 da rua do Alecrim, em Lisboa, e é já uma referência nesta pizza clássica, aquela que os bons entendedores na matéria pedem antes de pedir qualquer outra: a pizza margherita, ou margarita. Se for boa, há espaço para mais. E no caso da Mano a Mano, juramos que esta versão é mesmo boa.

Neste restaurante há mais de 30 variedades de pizza, divididas pelos dois géneros italianos: romana ou napolitana. Como gostos não se discutem, o Mano a Mano tem dois fornos (para cada uma destas massas, que requerem procedimentos diferentes (as napolitanas cozem a 500ºC, enquanto as romanas vão ao forno a 300ºC, apesar de não ser só a cozedura que as distingue e enaltece). Falamos, naturalmente, dos reputados fornos a lenha Valoriani, marca italiana de culto.





Pizzaria Mano a Mano: aprenda o segredo da pizza margherita

Na carta, que foi recentemente renovada, há sugestões para todos os bons gostos. Além das pizzas, como a Don Corleoni, com queijo aziago e presunto, ou a Diavolissima, picante, há ainda massas, risoto, carpaccios, bruscettas, e todo o leque de iguarias deliciosas que compõe a tradição gastronómica italiana. Nos doces, é incontornável provar as tradicionais sobremesas Panna Cotta (sugerimos a de caramelo salgado), o tiramisù ou a meringata, que fazem as delícias dos mais gulosos.

Veja o vídeo e descubra o passo a passo da receita para fazer a pizza Marguerita Napoletana DOP, com a ajuda do pizzaiolo Sidnei Eloi Santos.

Receita pizza margherita napolitana MANO A MANO

Massa Napolitana

185g farinha (tipo 65)

0.75g fermento fresco

5.5g sal

120ml água

Molho de tomate San Marzano Dop

65g de tomate

0.78g de sal

0.52g de açúcar

10ml de azeite

1 folha de manjericão

1 dente de alho

Recheio

120g de queijo mozzarela fiordilatte e de búfala

manjericão q.b.

Onde? Rua do Alecrim, nº22, Lisboa Quando? Domingo a quinta-feira, das 12h30 às 23h e sexta a sábado, das 12h30 à meia-noite. Reservas 914 054 273