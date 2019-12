Paulo Pires ensina a fazer strudle de maçã

Na época do Natal, as reuniões de família de Paulo Pires significam preparar (e comer) o seu delicioso strudle de maçã. Pedimos ao ator para partilhar a receita de sabores austríacas da mulher, Astrid Werdnig. "Esta sobremesa pode levar qualquer tipo de maçã, segundo eu me informei, desde a mais ácida. A quem prefira com maçãs-verdes... Eu como comecei a comer apfelstrudel na Áustria estou habituado a uma maçã que adoro, que não há cá em Portugal, já pensei inclusive em plantá-la, que é a gravenstein (gravensteiner). Não me perguntem mais sobre essa maçã, mas é fantástica", riu-se o modelo português. Para preparar o folhado de maçã vai precisar de:

massa folhada pronta ou faça a sua própria massa: 250 g de farinha de trigo 125 ml de água 1 ovo 3 colheres de sopa de óleo 1 colher de café de vinagre 1 pitada de sal Amassar durante 15 a 20 minutos e deixar repousar embrulhada num pano por 30 minutos.

1,5 kg de maçã

150 g de açúcar

100 g de pão ralado

50 g de manteiga

2 limões

50 g de nozes

canela em pó

farinha para a massa não agarrar

Para saber como preparar esta receita, veja o vídeo.

A Máxima agradece à Bordallo Pinheiro e ao restaurante Erva, em Lisboa, todas as facilidades concedidas.