Os novos sabores de gelado que queremos provar este verão

Está oficialmente aberta a época dos gelados. Conheça os sítios que têm as melhores novidades deste verão.

Santini

O sabor Bola de Berlim é daqueles sabores que é tão solicitado aos funcionários da gelataria portuguesa Santini que, finalmente, vai surgir pontualmente durante o verão. E como a marca preza pela sazonalidade das frutas – como vimos quando visitámos a fábrica –, os sabores previstos para as próximas semanas incluem Melão, Maracujá Roxo, e Laranja Amarga com fios de chocolate e figo. Desculpas não faltarão para passar por lá semanalmente e provar um gelado.

Onde? Há lojas em Lisboa e no Porto, saiba onde fica a mais próxima de si neste link.

GROM

Na gelataria italiana que se situa no coração do Chiado, em Lisboa, há um novo sabor apenas disponível durante o mês de agosto: Figo. Além dos sorbets, é também possível provar o sabor do mês: Iogurte com granola.

Onde? Rua Garrett 42, Lisboa. Quando? Todos os dias, das 11h às 24h.

Gelataria do Porto

Se for amante de gelados e fã de Stranger Things, da Netflix, tem de ir a este lugar. Inspirada na gelataria Scoops Ahoy e numa das sobremesas servidas na terceira e nova temporada da série, a Gelataria do Porto recriou o sabor de gelado favorito das personagens Steve e Erica, o USS Butterscotch, contudo a receita é original e foi inteiramente desenvolvida por Miguel Santos, responsável da loja. Há também o USS Butterschotch Sundae, com três bolas de gelado (morango, chocolate e USS Butterscotch) com os respetivos toppings, uma banana, chantilly, cerejas, granulado colorido e três wafers. Estas edições gulosas estarão disponíveis só até dia 31 de agosto.

Onde? Rua de Cedofeita 186, Porto. Quando? De segunda a quinta-feira das 13h às 23h, sexta-feira das 13h às 24h e sábado das 14h às 24h.

Amorino

As novidades deste verão são o trio vegan, com a vitaminada Laranja Sanguínea biológica, a explosiva Groselha, também biológica, e a refrescante combinação de Frutas exóticas com verbena.

Onde? Em Lisboa (Rua Augusta e Chiado), no Porto (Rua das Carmelitas e Rua Santa Catarina), e em Vilamoura (na Marina).

Nannarella

A gelataria italiana preza pela sazonalidade, portanto as frutas do mês de agosto sempre serão o melhor pedido pela intensidade de sabor. Apostamos em Meloa, Ameixa e uma opção mais gulosa de Requeijão DOP com figo.

Onde? R. Nova da Piedade 64A, Lisboa, aberto todos os dias das 12h às 24h; e no Gourmet Experience, no Piso 7 do El Corte Inglés de Lisboa, de domingo a quinta-feira das 10h às 23h e sexta-feira e sábado das 10h às 24h.

Olá

É difícil recordar um verão em que não se tenha se deliciado com um dos gelados da Olá. Selecionámos o novo Magnum Swirl White Chocolate & Cookies, pensado para os amantes de chocolate e bolacha. As texturas do gelado misturam a base de baunilha com pequenos pedaços de cookies de chocolate e pérolas crocantes de chocolate negro, cobertas com topping de chocolate negro. E se você pensa que a cobertura fica por aqui, este gelado ainda leva uma cobertura de chocolate branco.

Onde? Disponível por todo o país.