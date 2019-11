A promessa do Boa-Bao é levar-nos numa inesquecível viagem de descoberta da Ásia. Mas faz muito mais. Entrar neste restaurante prende-se, de imediato, com a urgência em dividir o olhar entre a decoração do bar, inspirada num mercado de Saigão dos anos 1920, e a intensidade de movimentos e sons da cozinha, que acreditamos fielmente não parar por um instante. O ambiente é descontraído, a equipa é atenciosa (caso se perca nas mais de 50 opções da carta um atendente de mesa sempre ajudará) e uma certeza é que irá encontrar autenticidade nas sugestões gastronómicas da carta. Isso sem falar nos cocktails… Mas para começar, pegue no seu passaporte (a carta de bebidas é em formato de passaporte) e embarque nos sons e sabores que lá o esperam.





Tostas de pão frito com camarão, porco e sésamo O segredo da cozinha do Boa-Bao

Para começar, sugerimos as tostas de pão frito com camarão, porco e sésamo (€8) e o saboroso Bao de robalo com rabanete amarelo em conserva e maionese picante (€9,50). Este bao distingue-se primeiro pelo tom – é preto e não branco, devido ao facto de a massa conter carvão de bambu – mas principalmente pela explosão de sabores e diferentes texturas. De entre os pratos principais – todos muito bem servidos – há um bestseller, o Pad Thai com vegetais, noodles de arroz e camarão "black tiger" (€16,50), bem leve no doce, e excelente na textura do amendoim e do alho francês. Mas há mais a provar, como os lombos de robalo ao vapor com lima, malagueta, alho e pakchoy (€17,50), cozidos na perfeição com um caldo cheio de sabor, ou o imbatível caril amarelo da Malásia de frango (€16) – a receita que pode aprender aqui.

A carregar o vídeo ... Aprenda a fazer a receita do caril amarelo de frango do Boa-Bao



O Boa-Bao nasceu da vontade do casal Gregg Hupert e Nathalie Hellemons. O norte-americano e a holandesa descobriam o sabor e partilharam a paixão pela Ásia com o chef belga Chris Gielen e foi em Lisboa que esse encontro internacional ganhou vida. Abriu em março de 2017 e firmou-se como o primeiro restaurante pan-asiático do país (ou seja, num só lugar podemos comer o que de melhor se tem na Tailândia, Vietname, Laos, Cambodja, Malásia, Filipinas, Índia, Japão, China, entre outros…).

A cozinha não é de fusão. No Boa-Bao respeitam-se as receitas originais, apresentando pratos tradicionais de cada um desses países. E a proposta tem funcionado. O sucesso confirmou-se em junho de 2018, com a abertura do segundo restaurante no Porto e, um ano mais tarde, também em junho, o Boa-Bao Barcelona. Na cidade invicta os sócios aproveitaram para fazer uma pequena horta urbana, de onde saem uma porção das ervas aromáticas usadas nos pratos confeccionados no restaurante e que nem sempre estão disponíveis a partir de fornecedores nacionais, um exemplo é o manjericão tailandês. Mais uma desculpa para conhecer os sítios.

O quê? Boa-Bao. Onde? Largo Rafael Bordalo Pinheiro 30, Lisboa ou Rua da Picaria 61-65, Porto. Quando? De domingo a quinta-feira das 12h às 23h; Sexta-feira e sábado das 12h às 00h30. Reservas: Lisboa 919 023 030; Porto 910 043 030. Takeaway disponível.