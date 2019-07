O novo restaurante angolano em Lisboa onde deve ir

Com duas moradas em Angola, o restaurante chega agora à Avenida da Liberdade, tornando-se no lugar que faltava na capital com boa gastronomia angolana num ambiente sofisticado, mas sem exageros. Lá o lema servir bem, com gosto caseiro.

Comece por pedir um sumo natural de múcua – o fruto do Imbondeiro cujo sabor é uma mistura de goiaba e pêssego. Na carta, destaque para o Calulu de Peixe Seco e Fresco (€36) uma corvina servida com funge e quiabo e a deliciosa e consistente Moamba de Gimguba (€30,90), que também tem opção vegan, a Moamba de tofu.

Ambos os chefs residentes de Angola vieram passar uma temporada a Lisboa para partilhar os deliciosos sabores da cozinha angolana. Se gosta de picante, não deixe de pedir a deliciosa pimenta africana. A carta de vinhos conta com ótimas opções mais encorpadas, perfeitas para acompanhar os pratos bem temperados da carta. Para finalizar, não vá embora sem provar o creme de bolacha ou o milho doce – afinal, não há nada como sentir que está a comer em casa.

Além da gastronomia, para os amantes da animação contagiante dos angolanos, no subsolo do Three Bones há um lounge com DJ aberto às quintas-feiras, sextas-feiras e sábado das 18h às 2h.

O quê? Three Bones. Onde? Rua da Conceição da Glória 6, Lisboa. Quando? Terça-feira a sábado das 12h às 22h.