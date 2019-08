Num dia de verão chuvoso e húmido, o impulso de querer entrar pelas portas do número 26A, na rua 4 da Infantaria, em Campo de Ourique, é verdadeiramente maior. É que a fachada do Memoria – que tem azulejaria portuguesa, portadas vermelhas e grandes janelas envidraçadas - é, só por si, um apelo a se estar do outro lado, bem instalado num dos sofás, com um prato de massa fresca e um aperitivo italiano à frente. E a contemplar, e só ocasionalmente, o exterior. Isso e o aroma convidativo do forno italiano que vem do interior deste novíssimo espaço de restauração do grupo Pasta Non Basta.

Mal entramos invade-nos a sensação de se estar em casa – se por um lado há retratos antigos nas paredes, há também mesas de madeira que remetem para um ambiente caseiro, a luz é pouca e em tons de vermelho, e há uma série de rostos sorridentes que nos dão as boas vindas de forma amistosa. Com capacidade para cerca de 50 pessoas, o Memoria convida a uma refeição que se prolonga sem pressa, como uma verdadeira família italiana. Com um espaço exterior que será remodelado em breve, e onde nogueiras caem sobre um harmonioso pátio, este recanto é uma fuga à azáfama da cidade.

No Memoria (que segue a ideia dos dois espaços igualmente italianos Pasta Non Basta, em Alvalade e na Elias Garcia) continua a apostar-se nas pizzas e nas massas frescas (confeccionadas diariamente no restaurante) bem como nos produtos provenientes de uma horta própria, com vegetais frescos e nutritivos. Um detalhe que é não é apenas mais uma preciosidade da parte dos sócios do Memoria, mas que promete diferenciar verdadeiramente os pratos tornando-os mais autênticos.





Memoria, o restaurante que o convida a almoçar como uma família italiana

Assim, e a pensar nas famílias, há três pratos que chegam à mesa em travessas, ideais para partilhar, tal como o linguini neri alla pescatore (€14 para uma pessoa ou €38 para três), o spaghetti al pomodoro e burrata (€13 ou €35) e o fettuccine com polpette (€11 ou €30).

Viajantes frequentes para o destino italiano, os empreendedores por detrás do grupo Basta Non Basta procuram ser o mais fiéis possível às receitas originais. Por isso, outra das apostas são os produtos de referência provenientes de várias regiões de Itália tais como o salame gentile, o queijo parmigiano reggiano, a mortadella al tartufo ou o queijo Taleggio. Além das saladas e antipasti que também são boas apostas para partilhar e para entradas, há ainda o queijo de cabra azul Lady Capra, o cremoso interior da burrata, que se chama stracciatella e o sempre bem-vindo prosciutto San Daniele. Nestas opções, os preços variam entre os €6 e os €14.

Apesar das entradas serem apelativas e diferenciadas, é preciso arranjar espaço para os incontornáveis do Memoria, como os clássicos spaghetti alla carbonara (€12), lasagna della nonna (€12) e pizza Diavola (€12) spaghettoni al tartufo (€14) ou spaghetti alle vongole (€14). Se quiser apostar "fora da caixa" e deliciar-se com combinações improváveis que vai querer repetir, o melhor é pedir pratos como o pappardelle al Ragu di coniglio (€14), um estufado de coelho cozinhado de forma demorada, ou os ravioli com Taleggio e figo (€11).

Seja qual for a escolha, há um paring que não pode deixar de ser feito, caso seja apreciador de cocktails. Há seis referências do clássico (e agora muito trendy) Spritz - que podem ser pedidas em copo ou em jarro -, cocktails clássicos, licores e destilados, e vinhos nacionais (há o da casa, o Arrisca) e italianos.

Onde? Rua 4 da Infantaria, 26A, Lisboa Quando? Segunda a quinta-feira das 12.00-15h e das 19h às 22.30h, Sexta-feira das 12h às 15h e das 19h às 23.30h; e Sábado das 12h às 23.30, e domingo das 12h às 22.30h. Reservas 21 099 8366