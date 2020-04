Já pode fazer em casa os scones do chá da tarde do Belmond Reid's Palace

Não podemos sair de casa, mas podemos fazer uma viagem sensorial à esplanada do hotel Belmond Reid's Palace, com vista infinita para o oceano Atlântico, no Funchal, na Ilha da Madeira. Talvez o isolamento social desta nova pandemia tenha feito com que os responsáveis chegassem à conclusão que não fazia sentido guardar uma receita centenária só para eles. Sorte a nossa, porque finalmente temos em mãos um segredo que estava guardado há uma centena de anos, e podemos tentar replicar em casa os deliciosos scones que acompanham o tradicional chá da tarde do hotel.

O chá da tarde no Belmond Reid's Palace remonta aos tempos em que a companhia Union Castle assegurava as ligações regulares por mar entre a Inglaterra e a Madeira. A tradição mantém-se até aos dias de hoje.

Receita scones do chá da tarde do Reid’s

Rendem 12 unidades

Ingredientes:

340 g de farinha de trigo tipo 55

60 g de açúcar

3 g de sal de mesa

100 g de leite

50 g de manteiga

1 ovo grande

26 g de fermento

30 g de passas

Modo de preparo:

Passo 1: Aqueça o forno a 220ºC.

Passo 2: Coloque a farinha, o açúcar, o sal de mesa, o leite, a manteiga e o ovo numa tigela grande.

Passo 3: Misture todos os ingredientes com a ajuda de uma batedeira, na velocidade 1 durante 15 minutos.

Passo 4: Adicione o fermento e misture por mais 5 minutos na velocidade 2.

Passo 5: Divida a massa em duas partes iguais e misture levemente as passas em uma das partes.

Passo 6: Coloque cada uma das massas numa tábua retangular.

Passo 7: Estenda a massa e corte-a no maior número de rodelas possível, com a ajuda de uma forma de corte ou de uma caneca.

Passo 8: Coloque os scones num tabuleiro, coberto por papel vegetal, e pressione com a mão e de forma gentil cada scone, para que fiquem ligeiramente mais baixos.

Passo 9: Deixe os scones a repousar durante uma hora, à temperatura ambiente.

Passo 10: Pincele os scones com uma mistura de gema e clara.

Passo 11: Leve ao forno a 220ºC durante 8 minutos, vire-os ao contrário, e deixe no forno por mais 2 ou 3 minutos.

Aproveite!