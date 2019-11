Descomplicar na cozinha: 200 receitas para fazer sem stress

Está a imaginar aquele cenário caótico em que vários ingredientes, taças e utensílios de medição e afins estão espalhados sobre as bancadas das mesas de cozinha? Acontece, até a quem está habituado a cozinhar com frequência – e bem.

Resultado da colaboração entre a Bertrand e a editora Larousse, o livro Cozinha Descomplicada promete ser o melhor amigo de quem adora cozinhar mas nunca sabe por onde começar, ou de quem nunca sabe como misturar os ingredientes nem organizar-se. Esta enciclopédia de receitas oriundas dos quatros cantos do mundo tem um plus: todas as receitas são ilustradas, mostrando de forma clara e objetiva o passo a passo de cada uma.

À Máxima, a editora Bertrand revela três receitas. Descubra como confecionar estes três pratos: rosbife e batatas assadas com pesto, salada poke bowl e gratinado de abóbora-manteiga com trigo-sarraceno e mozarela.