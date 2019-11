5 motivos para provar o Menu Trufa Branca do Ritz

A humidade do outono e as temperaturas mais baixas são as condições ideias para deixarmos de sonhar com trufas e tê-las finalmente no prato. Fomos ao restaurante Varanda, no Four Seasons Hotel Ritz Lisboa, provar o Menu Trufa Branca do chef Pascal Meynard e destacamos cinco razões que fazem deste experiência a combinação perfeita com a iguaria italiana.

O odor da trufa é sempre inconfundível, tal como o seu sabor intenso, mas subtil. As trufas brancas que o chef Pascal exibe orgulhosamente à mesa vieram de Alba, em Piemonte, Itália. Não é à toa que estas túberas são consideradas um dos melhores ingredientes da alta cozinha do mundo. E no Ritz não há economia. Desde a entrada-surpresa do chef até à manteiga para os deliciosos pães artesanais.Talvez seja uma das confeções mais simples, mas nem por isso mais fácil. O taglioni de massa fresca é enrolado como um ninho numa emulsão de parmesão e complementado por muitas lascas de trufa branca. Perfeito.Tão bonitos quanto saborosos, os pratos do menu são de encher os olhos. Antes da massa, são servidas vieiras salteadas, mas também há uma vitela de leite confit e para a sobremesa um gelado de fava tonka, caramelo e flor de sal no formato de uma grande trufa.Não estão incluídas no menu, mas com a expertise de Gabriela Marques não há como degustar algo menos que bom. A sommelier poderá indicar o melhor vinho para cada prato, já que nem todos se conjugam bem com a intensidade aromática das trufas. Vale a pena saborear a sua sobremesa com um Cossart Gordon de 5 anos, Malmsey, diretamente da ilha da Madeira.Desculpas não faltam para ir a um dos hotéis mais charmosos de Lisboa. Mas este menu ficará apenas enquanto durar a estação da trufa branca (ou seja, neste mês de novembro e prevê-se que até o início de dezembro). Aproveite para ir mais cedo, beber um copo no bar, aguardar nos aconchegantes sofás de veludo ao mesmo tempo que aprecia a linda e perfumada árvore de orquídeas ou as tapeçarias Almada Negreiros.

O quê? Menu Trufa Branca. Onde? Restaurante Varanda do Four Seasons Hotel Ritz Lisboa – Rua Rodrigo da Fonseca, 88. Quando? Todos os dias das 19h30 às 22h. Quanto? €190 por pessoa, sem bebidas. Reservas: 213 811 400.