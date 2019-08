As 14 praias que não podem faltar na sua bucket list

Ao verão associa-se a paisagem idílica das extensas praias arenosas e de um imenso mar. Mas não só. Este destino de sonho poderá ter diferentes significados de acordo com a pessoa que o elege. Para algumas significa descanso e romance, para outras é o local perfeito para uma tarde em família, um piquenique e muitos castelos na areia. Há ainda quem prefira os desportos aquáticos, uma corrida ou mais uma partida de raquetes. E para quem pensa no destino romântico é, sem dúvida, um cenário idílico com direito a pôr do sol na linha do horizonte. Seja qual for o motivo da viagem, estas são as 14 magníficas praias que não pode deixar de visitar durante a sua vida.