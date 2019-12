Aprenda a fazer as bruschettas natalícias de Duarte Gomes

Antes do Natal e do Ano Novo, são muitos os encontros entre amigos. Para celebrar e, claro, comer com quem mais gosta, pedimos ao ator Duarte Gomes a sua receita favorita. Para preparar as bruschettas vai precisar de:

Pão

Tomate cherry

Mozzarella

Azeite

1 dente de alho

Rúcula

Orégãos

Mel

Para saber como preparar esta receita, veja o vídeo.

