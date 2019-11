A mulher responsável por um dos melhores whiskies do mundo

Na região de Speyside, na Escócia, há mulher à frente dos 485 hectares da bucólica propriedade de Easter Elchies. Os campos de cevada às margens do rio Spey abrigam a premiada destilaria The Macallan, que escolheu Kirsteen Campbell para ser a primeira mulher em quase 200 anos de história a tornar-se na sua Master Whisky Maker.

Natural de Thurso, nas Terras Altas da Escócia, Kirsteen é responsável pela qualidade excecional, cor natural, aromas e sabores distintivos do whisky, que está longe de ser uma atividade meramente artesanal – ou ainda acha que só é preciso deixar a bebida ganhar cor e sabor num barril durante anos? Campbell faz parte do processo científico de todo a criação da bebida, de tal maneira que garante que não se perca nem um lote de whisky por erro de cálculo. No dia a dia, o seu trabalho é cheirar amostras – e provar de vez em quando –, para controlar a mistura de vários whiskies que acabarão por ser engarrafados e vendidos a um preço médio elevado. Mas não a subestime, já que num dia intenso de trabalho, o número de amostras pode chegar às 600 (!).

Kirsteen Campbell não fuma e não pode comer alimentos muito condimentados, especialmente com alho, nem beber café antes de fazer uma prova



Portanto, o nariz é o verdadeiro instrumento desta escocesa, complementado pelas análises químicas realizadas em laboratórios. Para tê-lo em perfeito funcionamento, Kirsteen não fuma, mas também não pode comer alimentos muito condimentados, especialmente com alho, nem beber café antes de fazer uma prova. Descobriu esta especial sensibilidade sensorial no seu primeiro emprego na indústria alimentar, em 2001, num laboratório responsável pela qualidade de bebidas espirituosas numa das destilarias da Diageo. "Foi aqui que descobri a minha paixão pelo whisky escocês e meu olfato apurado, quando fui recrutada para o painel sensorial para avaliar as bebidas espirituosas que produzíamos", recorda.

Licenciada em Ciências da Nutrição e Alimentação pela Universidade Caledonian de Glasgow, Kirsteen Campbell também tem formação em destilação, e já trabalhou para o Edinburgh Scotch Whisky Research Institute (SWRI), um organismo que é patrocinado por membros e produtores para desenvolver o processo de destilação. Entrou para o Edrington – grupo ao qual pertence a The Macallan – em 2007 como especialista em qualidade de whisky e progrediu nas suas funções até assumir a liderança da equipa em marcas como Cutty Sark, Naked Grouse, The Famous Grouse e The Glenrothes, e agora como Master Whisky Maker para The Macallan. Um trabalho que já a trouxe a Portugal, nomeadamente ao Porto e a Lisboa, em várias ocasiões. Gostou tanto que passou uma semana de férias em Vilamoura no último verão. "Espero visitar mais vezes no futuro. É um país bonito", conta.

Escreveu uma vez que, quando assumiu este papel, lembra-se de "sentir-se muito consciente de que sou uma mulher num mundo dos homens". Quão importante isso foi para si e para combater os padrões de género nesta área?

É emocionante fazer parte da história da The Macallan como a primeira mulher a ser Master Whisky Maker e a zelar pela empresa desde que foi criada há quase 200 anos. A The Macallan combina inovação com o património que é fazer whisky e a habilidade manual, e isso demonstra a natureza e visão de futuro da marca. A indústria progrediu bastante nos últimos tempos e, certamente, agora não me sinto a trabalhar num mundo de homens. Tenho muito orgulho em ser a primeira Master Whisky Maker para a The Macallan e espero que isso inspire outras mulheres a desafiar as perceções na indústria. A nossa Lead Whisky Maker, Sarah Burgess, também é uma mulher, assim como Polly Logan, uma das nossas produtoras de whisky e estamos orgulhosas de ter diversidade de género dentro da nossa equipa, composta por três homens e três mulheres. Tornar-se uma fabricante de whisky exige paixão, trabalho duro e dedicação, além da capacidade sensorial natural e é um papel fantástico tanto para homens como para mulheres.

Sarah Burgess, Lead Whisky Maker; Russell Greig, Sample Room Assistant; Stuart MacPherson, Master of Wood; Kirsteen Campbell, Master Whisky Maker; Steven Bremner, Whisky Maker e Polly Logan, Whisky Maker



Por quê acha que as pessoas ainda consideram que o whisky é uma bebida de homens?

O Whisky é uma bebida espirituosa que pode ser apreciada por qualquer pessoa, independentemente do género. É a minha bebida de eleição, mas é importante que as pessoas a apreciem à sua maneira. Eu bebo sempre whisky com água e, nos meses de verão, bebo cocktails de whisky ou uma opção que dilua o álcool. Não existe certo ou errado, é apenas uma escolha pessoal. A maneira como o whisky é apreciado varia em todo o mundo.

O que podemos esperar da The Macallan nos próximos quatro anos (até o 200º aniversário)?

A The Macallan foi reconhecida pela sua excelente qualidade acima de tudo, e hoje continua a ser essa a base do reconhecimento mundial do whisky e da marca. Em 2018, foi lançada a The Macallan Distillery Experience, a nossa nova e casa, que criará um legado duradouro, projetada por arquitetos aplaudidos internacionalmente da Rogers Stirk Harbour + Partners. Aqui, incorpora-se o cuidado, a paixão e o artesanato superior que entra em cada garrafa de The Macallan. Esta nossa nova casa celebra o nosso whisky, criando uma herança e lançando a marca para uma nova e emocionante era.

The Macallan Distillery Experience em Easter Elchies, na Escócia



E como costuma beber seu whisky?

A minha escolha de whisky depende muito da ocasião e do ambiente. É muito difícil escolher o meu whisky favorito em geral, mas eu diria que a minha linha favorita é a The Macallan Double Cask, um whisky criado a partir do equilíbrio perfeito entre os barris de carvalho americano e oloroso de xerez europeu temperado e que transmite uma combinação de baunilha e notas de especiarias subtis. O meu cenário perfeito para apreciá-lo seria sentada numa praia na costa norte da Escócia, a ver o pôr-do-sol. Adoro sentar-me lá fora quando escurece, mas não sou uma grande fã do frio, então o whisky é ideal, pois é uma adorável bebida quente. E também traz muitas lembranças felizes e não há nada melhor do que sentarmo-nos e partilharmos memórias com os amigos e família.