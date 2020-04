Mar adentro

Basta espreitar as redes sociais para o confirmar: o mar é uma das coisas que mais saudades deixa nestes dias de confinamento. Vai ser preciso aguardar pacientemente pelo momento em que poderemos sair de casa para mergulhar nas águas do Atlântico mas, até lá, tentaremos encontrar formas alternativas e criativas de contornar esta falta. Até porque se as idas à praia estão temporariamente suspensas, nada nos proíbe de continuar a comer bom peixe - e afinal sempre foi essa a missão do Jaquinzinho, um restaurante especializado em pratos de peixe, que tira partido das bases da gastronomia portuguesa, acrescentando-lhe inspirações de todo o mundo. O resultado é uma espécie de encontro entre o velho e o novo mundo protagonizado pelo Tio Quim, o pescador imaginário que, aqui, faz as vezes de anfitrião.





Enquanto não é possível regressar ao espaço localizado na Rua da Esperança, em Lisboa, (onde cada detalhe da decoração nos remete para o mar e para a pesca), é possível continuar a degustar as especialidades da casa através de um serviço de takeaway, pensado especificamente para estes dias de tormenta. Estão disponíveis entradas e petiscos, como os famosos camarões à Jaquinzinho ou o tradicional choco frito servido com maionese de tinta de choco, e pratos frios como o tártaro de dourada com picado de manga e maracujá e chuchu braseado, o atum mi cuit com compota de maçã e espuma de wasabi ou os noodles translúcidos com camarão grelhado. No capítulo dos pratos quentes é possível encomendar arroz de polvo, espaguete nero de sépia com camarão e molho de tomate ou uma sopa de peixe à Nona e uma açorda de bacalhau e gambas servida no pão para partilhar. Não faltam sequer acompanhamentos como o arroz de tomate e o puré de batata doce trufado e sobremesas como o especial bolo de chocolate da Nona, a mousse de chocolate negro e ainda o incrível gelado de amendoim feito na Casa (os vinhos e cocktails completam aquilo que poderá ser uma refeição-evasão em plena quarentena).





E porque o tempo é de, o Jaquinzinho uniu-se àpara, através dosdos pedidos de takeaway idosos, doentes e todos os queesta tempestade nalinha (médicos, enfermeiros, bombeiros, polícias, jornalistas, entre outros) com adiária de refeições quentes. Porque édetodos para o mesmo lado, ede forças para isso!

Jaquinzinho: Encomendas através do telefone 213950100, de terça-feira a domingo, entre as 12h00 e as 22h30. Recolha no restaurante após encomenda por telefone. O restaurante salvaguarda o cumprimento de todas as regras de higiene e segurança.