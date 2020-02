O segredo do corpo de Jennifer Lopez

Tal como nós, provavelmente não conseguiu deixar de ver, ou pelo menos de ouvir falar, na atuação de Jennifer Lopez e Shakira no último Super Bowl. Nem tão pouco de reparar no corpo impecável de J.Lo. Entre a sua turné no verão passado, a sua participação como jurada no programa World of Dance e o seu aclamado papel no filme Hustlers, Jennifer Lopez tem conseguido manter-se praticamente igual desde a altura em que lançou o single Jenny From the Block, em 2002.

Primeiro, é de lembrar que J.Lo pratica exercício físico de forma intensiva e regular, além de seguir uma dieta disciplinada, satisfazendo os seus desejos ocasionais com moderação. Na sua alimentação, a cantora e atriz dá sempre prioridade aos alimentos frescos e orgânicos, evitando os processados, claro. A sua personal trainer, Tracy Anderson, revelou à revista People alguns pormenores do regime da cantora: escolhendo sempre alimentos de alto valor nutricional, Lopez consome proteína proveniente de ovos, carnes brancas (ou vermelhas ocasionalmente) e peixe, sem esquecer um punhado de nozes que come diariamente, o que oferece à sua dieta as gorduras saudáveis de que necessita. Mas não se fica por aí: J.Lo bebe no mínimo sete copos de água por dia, deixando de parte a cafeína ou o álcool.

Lopes também não dispensa os hidratos de carbono, como o arroz integral, a quinoa e a aveia. Apesar de seguir um regime rico em frutas e vegetais, a cantora evita o milho ou a cenoura por conterem mais açúcar.

Privações à parte, J.Lo percebeu desde cedo a importância do equilíbrio: numa entrevista à revista People revelou que não abdica de comer o que lhe apetece de vez em quanto, mas que o faz com moderação, sendo as suas maiores tentações o gelado ou bolachas.



Na mesma entrevista, a cantora também descreveu o que come durante qualquer dia: pela manhã, o batido que referimos anteriormente, que consiste numa colher de sopa de proteína em pó, morangos, framboesas, mirtilos, iogurte grego, canela, mel, cubos de gelo e um pouco de sumo de limão fresco. Também opta ocasionalmente por aveia com frutos vermelhos e um descafeinado.

À hora de almoço, uma salada repleta de legumes como couve, sementes de abóbora, chalotas, tudo temperado com azeite e uma pitada de sumo de limão. Outra das suas saladas favoritas tem salmão, pimentos, curgetes e brócolos temperados com vinagrete. Entre as refeições, opta por um snack de frutas ou vegetais.

Para o jantar, Lopez mencionou que uma das suas refeições favoritas consiste em carne limpa de gorduras (como carne de porco ou frango) acompanhada de arroz integral, batata doce ou quinoa.