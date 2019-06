Como fazer o smoothie energético favorito de Gisele Bündchen

Mesmo os mais habituados à prática de exercício físico sentem que, às vezes, é preciso energia extra para os treinos. Sempre a partilhar nas redes sociais a sua paixão por atividade física, a supermodelo brasileira Gisele Bündchen confessou que faz um batido nutritivo para lhe dar a disposição necessária para quando pratica de forma mais intensa um dos seus desportos preferidos – voleibol, surf, yoga e luta – ou quando simplesmente está a exercitar-se muitos dias por semana.

"Se eu tiver que treinar duro, eu faço um smoothie com frutos silvestres, uma colher de cacau, sementes de cânhamo, de linho, chia, uma banana, manteiga de amêndoa e proteína em pó. Tudo misturado com leite de coco. Caso contrário, mantenho a mesma dieta, com base em vegetais e frutas do nosso jardim", declarou Gisele à Vogue Paris de junho/julho. "Mas eu não sou super rigorosa também. Eu cedo a uma boa pizza e como eu não suporto o desperdício de comida, eu até termino as crostas de todo o mundo adicionando manteiga francesa. Está dito! Manteiga é o meu guilty pleasure, com chocolate negro e pipocas a ver um bom filme."