25 mulheres no Instagram que a vão motivar a manter-se em forma

Izabel Goulart: @izabelgoulart. A modelo brasileira tem até uma hashtag (#BodyByIza) e é um exemplo de motivação e inspiração em qualquer lado, seja em casa ou em viagem.

Tracy Anderson: @tracyandersonmethod. É a mulher por detrás da rotina de exercícios físicos de Gwyneth Paltrow, Alessandra Ambrosio (#trainlikeanangel, lembra-se?) e outras celebridades. Apresenta os seus melhores truques de fitness no Instagram.

Kayla Itsines: @kayla_itsines. A treinadora partilha regularmente as fotografias do antes e depois de quem seguiu a sua rotina e que são a motivação para qualquer um começar os treinos imediatamente.

Lottie Murphy: @lottiemurphy_. A ex-dançarina tornou-se instrutora de pilates em 2012 e tanto no seu Instagram como no seu canal de YouTube há muita inspiração para os treinos nos vídeos.

Faya Nilsson: @fitnessontoast. Combinando moda e saúde, a blogger sueca partilha receitas saudáveis ??e planos de treino ao longo do feed. O sucesso deu origem ao livro Fit in 3: The Scandi Plan.

Gabriela Pugliesi: @gabrielapugliesi. A musa do fitness brasileira com 4,5 milhões de seguidores no Instagram (até ao momento) partilha todo o seu estilo de vida. É possível acompanhar a sua alimentação, treinos e viagens, onde nunca deixa de se exercitar.

Mariana Rocha: @missfit.insta. Mariana é do Porto, formada em Engenharia Civil e é uma demonstração fiel de como tornar o exercício físico de sacrifício a um momento especial do dia.

Jessica Ennis-Hill: @jessicaennishill. Acompanhar o treino de uma ex-atleta olímpica pode parecer uma tarefa exagerada, mas Jessica partilha uma abordagem de baixo impacto e ajuda até quem não tem quaisquer equipamentos em casa, com sugestões no seu site ou aplicação de como todos podemos ser criativos com o que temos à disposição.

Caitlin Turner: @gypsetgoddess. Caitlin pratica yoga enquanto viaja pelo mundo, o que lhe dá tanto incentivo para intensificar as suas poses como desejo de viajar.

Massy Arias: @massy.arias. Uma personal trainer com 2,6 milhões de seguidores (até ao momento) no Instagram, que partilha fotos e vídeos de treinos e muita motivação.

Adrienne Herbert: @adrienne_ldn. Oradora do TEDx, instrutora de FiiT (Fast Intensive Interval Training em inglês, treino intervalado rápido de alta intensidade) e uma corredora experiente, a britânica Adrienne é uma fonte de incentivo motivacional, além das várias sessões de cardio no Instagram.

Karena e Katrina: @toneitup. De desintoxicações fáceis de seguir a rotinas de treino gratuitas no YouTube, estas melhores amigas começaram um império de fitness que se transformou numa comunidade digital própria. A comunidade Tone It Up engloba um grupo de mulheres que se motivam mutuamente para alcançar as suas metas de saúde e fitness online com receitas partilhadas, exercícios e muito mais.

Carolina Gomes da Silva: @carolinagomesdasilva. Esta portuguesa natural de Viana do Castelo é vegan e partilha a sua rotina de exercícios e alimentação.

Danielle Peazer: @daniellepeazermethod. O extenso portfólio de dança da Danielle inclui nomes como Katy Perry e Justin Timberlake. A sua conta do Instagram é dedicada a partilhar coreografias através da hashtag #trainlikeadancer e também exercícios fitness em casa,.

Kaisa Keranen: @kaisafit. De vídeos de ginástica demonstrativos a treinos com pesos e exercícios em casa, este perfil focado no condicionamento físico da instagramer é o guia perfeito para iniciantes sobre como lidar com a rotina.

Amanda Bisk: @amandabisk. Esta australiana é uma ex-atleta de salto à vara que se tornou instrutora de yoga com foco no alongamento, saúde e tonificação corporal.

Nude Yoga Girl: @nude_yogagirl. Esta yoggi anónima mostra poses de yoga em imagens deslumbrantes.

Rosie Stockley: @mamawelluk. Depois de ter a primeira filha, a dançarina profissional e PT especializou-se em exercícios pós e pré-natal. Além de ensinar balé, passa diariamente exercícios para fazer em casa, sem nenhum equipamento.

Margarida Santos: @maggysantos7. A portuguesa natural de Lisboa criou o seu blogue Operação Ano Inteiro, no qual partilha um pouco de tudo relacionado com treinos, alimentação e gostos pessoais.

Mary Helen Bowers: @balletbeautiful. A fundadora da Ballet Beautiful prova que a arte da dança contribui para uma opção de treino elegante, tonificante e calmante.

Natalie Uhling: @natalieuhling. A treinadora tem bastante experiência em fitness, já que foi a mesma que criou os treinos NUFit, JumpCut, Triple Threat e RoundHouse. Portanto, o seu Instagram não é nada menos do que motivação para os treinos.

Cassey Ho: @blogilates. A norte-americana Cassey é a criadora por detrás do POP Pilates, dá conselhos e mostra poses dos seus exercícios.

Jeanette Jenkins: @msjeanettejenkins. A treinadora e nutricionista de Hollywood é conhecida pela sua especialidade em abdómens tonificados e bootcamp de biquíni. Ela partilha os seus vídeos de treino que deve seguir diretamente do Instagram.

Hannah Fallis Bronfman: @hannahbronfman. Esta DJ de Nova Iorque adora fitness e saúde. Acompanhe através da hashtag #HBFit os seus exercícios e receitas saudáveis.

:

@onmytrainingshoes

. Esta espanhola é uma atleta de elite e instrutora de corridas. É uma fonte de motivação para muitos através do Instagram ao mostrar os valores que o esporte transmite.