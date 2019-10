Wines by Heart, o paraíso dos vinhos em Lisboa

A chegada do Wines by Heart à capital veio preencher um vazio: um sítio que é wine bar, garrafeira sem fronteiras e ainda restaurante. Um três em um que faz jus ao admirável mundo vinícola. Pelo menos foi essa a ideia que os sócios Guilherme Corrêa, Igor Beron, Henrique Mignoni e Rômulo Antonio Mignoni idealizaram para o espaço que agora ocupa o número 35 da rua Rosa Araújo.

Da seleção portuguesa, quem passar por esta garrafeira poderá surpreender-se com projetos pequenos e artesanais como o GIZ da Bairrada e ícones como o Barca Velha, de colheitas antigas. Internacionalmente (e com importação exclusiva) destacam-se prestigiadas empresas vinícolas como Domaine Ponsot da Borgonha, La Rioja Alta da Espanha, Ferrari da Itália, Markus Molitor da Alemanha e Château Musar do Líbano.

No wine bar, que se chama Bar Português, há espumantes, brancos, rosés, tintos e fortificados oriundos de sete países diferentes, com os mais diferentes estilos e métodos de produção. É também aqui que pode tomar um copo de vinho ao mesmo tempo que se delicia com os petiscos disponíveis na carta de bar.

Entre as iguarias estão salada de queijo de cabra com figos (€14), rosbife com parmesão e rúcula (€12) ou frito misto do mar com molho rémoulade (€22). Se seguirmos para uma das duas salas do restaurante (cave e rés do chão) da Wines by Heart, poderemos provar uma carta pensada pelo chef brasileiro Rodrigo Osório (que, antes, passou pela cozinha de restaurantes como o Belcanto e Prado em Lisboa). Carabineiro com bisque (€24), hummus com fígado de pato e romã (€12) são algumas das sugestões nas entradas, enquanto nos pratos principais sobressaem as combinações de bacalhau com cebola e miso (€22), magret com cereja (€23) ou polvo com laranja e feijão frade (€23). Em jeito de desfecho final, e a acompanhar com um vinho eventualmente mais licoroso, é obrigatório provar a tarte de chocolate com caramelo salgado (€8) para os mais gulosos, ou o sorbet de pistáchio com baklava e romã (€9) para os mais curiosos e aventureiros.