Vila Galé transforma convento de São Paulo, em Évora, num hotel

O hotel abre as portas após a recuperação do antigo convento de São Paulo, exemplo da arquitetura setecentista, construído em 1679. Ao longo dos anos foi tribunal militar, quartel e casa de reclusão, mas estava desocupado desde 2004.

No coração da cidade alentejana, este hotel de quatro estrelas inspira-se nas fortificações militares portuguesas espalhadas pelo mundo, fazendo uma alusão à história e à configuração de Elvas, considerada a maior fortificação do mundo. A decoração dos quartos e zonas comuns reúne imagens e objetos inspirados nesta temática.

Aliadas a esta abertura foram feitas também parcerias com algumas entidades locais com o objetivo de promover a região. Por exemplo, o Museu de Arte Contemporânea ofereceu esculturas e quadros, está exposto um telégrafo do Museu Militar e ainda estátuas e crucifixos do Museu dos Cristos de Sousel.

O Vila Galé Collection Elvas - Historic Hotel, Conference & Spa é o 34º hotel deste grupo, que tem agora 25 unidades em Portugal e nove no Brasil.