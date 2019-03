Vila Galé Sintra organiza ‘bootcamp’ saudável

O Vila Galé Sintra Resort Hotel Conference & Revival Spa vai realizar um bootcamp com a ajuda de algumas caras conhecidas, como Fernando Alvim, Isabel Silva e Jorge Corrula.

Com três treinos diários de duas horas, o bootcamp segue o estilo norte-americano de um treino rígido, exercícios variados e disciplina militar. Acompanhado por uma equipa de fitness especializada, será guiado por vários personal traineres e permite ainda o acesso às piscinas interiores, sauna, banho turco, jacuzzi e ginásio do hotel.

As inscrições podem ser feitas no site da cadeia Vila Galé e o hotel disponibiliza também actividades para os mais novos, enquanto os pais estão no bootcamp.

Os preços do programa começam nos €185 por um quarto duplo e um dia de treinos, e nos €255 pelos dois dias de bootcamp com alojamento.