Vila Galé lança serviço de take away

A Vila Galé acaba de disponibilizar o serviço take away para almoços e jantares, nos hotéis Vila Galé Opera, localizado em Lisboa (Alcântara), e no Vila Galé Porto, no Porto. Esta opção está disponível desde o dia 25 de março.

No menu para take away, a Vila Galé disponibiliza a escolha entre cinco sopas, pizzas de massa fina, pratos de carne e peixe, e também cinco opções de sobremesas. Além disso, ainda é possível pedir bebidas, incluindo os vinhos Santa Vitória da gama Versátil.

As sopas, que podem ser de grão com espinafres, de feijão verde, de feijão vermelho com repolho ou creme de cenoura, por exemplo, custam 2,50€ por porção. Para as sugestões de pratos de peixe e de carne – que podem ser pratos tradicionais como bacalhau à brás ou com natas, polvo assado à lagareiro, carne de porco à portuguesa ou arroz de pato, entre outros - o preço médio é de 5€ por porção. Os acompanhamentos – como esparguete, batata miúda assada, cenoura baby ou arroz simples - apresentam preços desde 2,50€, por dose (para uma pessoa). Em relação às sobremesas, o valor individual das mesmas é de 3€ e, entre as variedades, podem chegar a sua casa sugestões como mousse de chocolate, arroz doce, pudim flan ou panna cota. Quando ao vinho (branco, tinto ou rosé) tem o custo de 3,50 euros por 75cl.

O take away disponibiliza ainda uma variedade de pizzas, tais como a pizza "Inevitável" com molho de tomate, salame picante, azeitonas, queijo mozzarella e orégãos e a pizza Tropical com molho de tomate, bacon, abacaxi, milho, queijo mozzarella e orégãos (cada a €8).

Os clientes podem fazer as suas encomendas para os almoços até às 22horas do dia anterior e para os jantares até às 12horas do próprio dia.

As encomendas são feitas através dos seguintes contactos:

- Vila Galé Opera: 961 779 002 ou opera.reservas2@vilagale.com

- Vila Galé Porto: 961 783 029 ou porto.reservas2@vilagale.com

- Formulário existente no site da Vila Galé.

As entregas serão feitas entre as 12h e as 22h nos dois hotéis, garantindo todas as condições de segurança e higiene e as normas indicadas pela Direção Geral de Saúde.



Para consultar a ementa clique aqui e para mais informações visite https://www.vilagale.com/ .