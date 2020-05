Vila Galé abre a sua primeira mercearia online

Devido ao novo coronavírus, não é segredo que o setor da restauração e do lazer estão a passar por uma fase delicada. A pensar nisso, o grupo Vila Galé decidiu inovar com a criação de uma mercearia online. Neste domínio digital poderá encontrar produtos essenciais como lacticínios, cereais, queijos e charcutaria, massas, conservas, pão, snacks, sobremesas, bebidas alcoólicas e não alcoólicas – entre outros. Além disso, desde as compotas aos azeites, ainda é possível ter acesso aos produtos da marca Santa Vitória – vinhos, azeites e vinagres - e aos menus take away criados pela Vila Galé, que todos os dias oferecem diferentes refeições para as famílias.

Para efetuar compras, basta ir à nova loja virtual, adicionar os produtos pretendidos no carrinho e para finalizar o processo, só tem de escolher a data, a hora e onde quer levantar o pedido. Neste momento, as entregas podem ser feitas nos hotéis Vila Galé Porto, Vila Galé Coimbra, Vila Galé Ópera (em Lisboa) e Vila Galé Évora. O pagamento do pedido só é realizado no ato de entrega.

"Depois de termos lançado o serviço de take away, pensámos que ter esta nova oferta seria um bom complemento. Por outro lado, acreditamos que assim também estamos a facilitar a vida das famílias portuguesas nesta conjuntura, contribuindo para a segurança de todos", explica o administrador da Vila Galé, Gonçalo Rebelo de Almeida num comunicado à imprensa.

Para comemorar o lançamento, na primeira compra superior a 20€, a Vila Galé oferece 15% desconto imediato. Para usufruir desta campanha, basta introduzir o código MERCEARIA15 no ato da encomenda.

Em relação aos descontos do clube de fidelização da Vila Galé, estes podem ser utilizados na nova mercearia online mas não são acumuláveis com a promoção inicial de 15%.

Para mais informações consulte o site oficial.