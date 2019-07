Vem aí a terceira edição do Wanderlust 108 em Lisboa

Depois de chegar à capital portuguesa, em 2017, e após a última edição, realizada no ano passado, Lisboa foi novamente uma das 60 cidades selecionadas para fazer parte da tour mundial do Wanderlust 108 deste ano. A iniciativa composta por uma corrida (ou caminhada) de 5 km, uma experiência de yoga ao ar livre, e uma aula de meditação, orientada por professores nacionais e internacionais terá lugar no dia 29 de setembro, nos jardins da Fundação EDP, em Belém.

"Seja a correr ou a andar, o objetivo é chegar", afirma Isabel Silva , apresentadora de TV e madrinha do Wanderlust 108. Além deste triatlo mindful, há muito mais, desde acroyoga, yoga aéreo, talks e até hula hoop. Serão mais de 10 zonas temáticas, entre elas uma dedicada aos miúdos, o Wanderkids, onde as crianças terão a oportunidade de praticar yoga e meditação, participar em workshops e atividades acompanhadas por professores e educadores.

"Esta é que é a magia do Wanderlust. É um festival onde se escuta o silêncio e isso é incrível. E numa altura que nós andamos sempre de um lado para o outro e que não temos tempo para pensar em nada, andamos sempre stressados, andamos sempre ‘a mil’, como costumamos dizer, eu acho que este Wanderlust é uma chapada de luva branca na vida das pessoas", partilha Isabel e conclui: "É as pessoas perceberem que é preciso parar, reestruturar para depois seguir em frente. Este é também o caminho da felicidade."

A cantora e também embaixadora Wanderlust Cuca Roseta pratica diariamente yoga e meditação. "O yoga muitas vezes, ao contrário do que as pessoas pensam, não é só um exercício físico em que se ganha flexibilidade e força, isso é secundário. O que se procura no yoga é esse bem-estar incrível que acalma a nossa mente e cuida do nosso corpo, do lado mais espiritual, e faz com que vejamos a nossa vida com outros olhos e outras cores, com outra inspiração, outra criatividade, com outra alegria. E todo resto à nossa volta começa a ser influenciado por coisas e sensações boas", resume a cantora.

No ano em que se assinalam os 10 anos do Wanderlust 108 internacionalmente, uma novidade será reservada ao empreendedorismo, de forma a que esta iniciativa se transforme também numa plataforma de promoção e desenvolvimento de projetos nacionais em diferentes áreas. Um exemplo em Lisboa será a presença da empresária e oradora Mafalda Pinto Leite, que criou uma marca própria a partir da sua experiência com alimentação saudável, área em que trabalha há mais de 20 anos, marca essa que defende a nutrição como um dos passos essenciais para o bem-estar. "Eu acredito que é um portal para nos abrirmos mais e para sermos mais felizes no fundo", resume à Máxima.

O quê? Wanderlust 108. Onde? Nos jardins da Fundação EDP – Avenida Brasília S/N, Central Tejo, Lisboa. Quando? As portas abrem às 8:30h; a corrida é às 10h30 com o aquecimento a começar às 10h15; encerramento às 18h30. Quanto? A partir de €30. Venda online: Ticketline ou Eventbrite.

-» O bilhete 108 Ticket garante o acesso ao triatlo mindful (corrida, yoga e meditação) e a um programa variado de palestras, workshops e atividades. Inclui uma bandana e o dorsal da corrida no check-in.

-» Já o 108 Pack, limitado a 500 passes, inclui o passe de acesso ao triatlo mindful (corrida + yoga + meditação) e ao programa variado de palestras, workshops e atividades do Wanderlust. Inclui ainda uma goodie bag premium, uma t-shirt Wanderlust 108, uma bandana e o dorsal da corrida.