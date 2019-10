Vai poder dormir na mansão da Barbie

No ano em que celebra o 60º aniversário, a icónica boneca Barbie vai viajar até Austin, Texas, e por isso resolveu, pela primeira vez, arrendar a sua mansão em Malibu, na Califórnia. Se a Dreamhouse é que sempre quis ter e com a qual brincava quando era miúda pode agora reservar a sua versão em tamanho real através da plataforma Airbnb para uma estadia única de duas noites por apenas 60 dólares (sem taxas e custos adicionais), cerca de 55 euros.

Para além do espaço gigante, a experiência contará com um encontro com a cabeleireira das celebridades – leia-se Kim Kardashian West, Bella Hadid e Chrissy Teigen – e fundadora da marca de culto OUAI Haircare Jen Atkin, seguido de uma mudança de visual feita pelos cabeleireiros da Mane Addicts Creator Collective; uma aula particular de esgrima na divisão cor-de-rosa da mansão com a inspiradora atleta olímpica Ibtihaj Muhammad; uma aula interativa de culinária com Gina Clarke-Helm, do Malibu Seaside Chef; uma tour aos bastidores do Columbia Memorial Space Center, com a pilota e engenheira aeroespacial Jill Meyers; e uma vista à exposição de recordações que celebram as conquistas da Barbie, como o seu diploma médico ou a licença de piloto, entre outras honras que recebeu nas últimas seis décadas.

Nos intervalos, os hóspedes poderão desfrutar desta mansão de arquitetura contemporânea junto ao mar, com uma piscina infinita com vista para a costa da Califórnia, um escorrega na piscina, um cinema privado, um estúdio, uma zona para praticar desporto e para meditar, além do terraço para refeições ao ar livre e uma cozinha com a despensa cheia.

Para tentar a sorte e hospedar-se na mansão da Barbie, visite airbnb.pt/barbie. O anúncio aceitará reservas a partir do dia 23 de outubro, às 19h de Portugal, e os hóspedes terão de fazer o check-in no domingo, dia 27 de outubro, e o check-out na terça-feira, dia 29. A mansão tem capacidade para quatro pessoas, em dois quartos duplos com casas de banho privativas. A Airbnb fará uma doação à iniciativa The Barbie Dream Gap Project GoFundMe.