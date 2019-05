Uma viagem pelo Atlântico com o chef Miguel Laffan no leme

Já tínhamos anunciado o regresso a casa do chef Miguel Laffan, natural de Cascais. Depois de anos no Alentejo (aos comandos da cozinha do L’AND Vineyards) Miguel Laffan fez do Atlântico, restaurante do hotel InterContinental Cascais-Estoril, sua casa. E inaugurou-a com uma carta de comer e chorar por mais, honrando as suas origens gastronómicas com a irrevogável presença do mar no prato.

Agora, e depois de reformular a carta, o conceito de honrar o peixe fresco que provém da nossa costa mantém-se mas com um twist de contemporaneidade - e ao mesmo tempo de nostalgia. Assistimos, por exemplo, à reinterpretação do festivo cocktail de camarão, ou à "internacionalização" do robalo, que surge acompanhado com legumes biológicos e creme de açafrão e champanhe. Mantêm-se a deliciosa sopa tom yam kum, a transição perfeita entre qualquer prato.





Entre outros, destacam-se os novíssimos pratos de peixe como pescadinha de rabo na boca com xerém de berbigão; as vieiras com cogumelos selvagens e sabayon trufado; ou o bacalhau com xerém de chouriças e couve grelhada. Na carne, há sugestões como lombo de vaca grelhado, com duxelle de cogumelos, gnochis de batata e toucinho ou, quem sabe numa homenagem ao tempo passado no Alentejo, presa de porco "à alentejana" com amêijoas e batata frita caseira. Para adoçar o paladar, surgem propostas como a mousse de queijo chèvre com mel, o crème brûlée de maracujá ou ainda a irresistível textura de framboesa.Além da vasta opção de pratos deliciosos que existem na carta, aos almoços (de segunda a sexta-feira) há o menu Portugalidade (com bebida) por €30 (por pessoa). Além de três entradas, neste menu está incluído o prato do dia, que pode ser tanto açorda de camarão (à terça-feira), lulinhas recheadas com puré de batata (à quarta-feira) ou bacalhau à brás (à sexta-feira) - por exemplo. A sobremesa está incluída, claro, e a sugestão fica a cargo do chef.

Veja o vídeo do HotSpot, conheça o espaço e a inspiração do chef Miguel Laffan.

Onde? Hotel Intercontinental Estoril, Avenida Marginal, 8023, Monte do Estoril Quando? Das 12h30 às 15h30 e das 19h30 às 23h. Quinta a sábado, das 12h30 à meia-noite. Domingo, das 12h30 às 23h. Reservas 21829104