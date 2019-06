Um sunset, um brunch e um mergulho no mar

É quase um cliché dizer que, no verão, todos os caminhos vão dar à praia. A verdade é que a combinação do branco (e vasto) areal da costa portuguesa e da cristalina água do Atlântico com os ares do Mediterrâneo tem tudo para dar certo. Com uma localização privilegiada junto ao paraíso que são as praias algarvias, os quartos e as suites do Tivoli Marina Vilamoura têm uma vista panorâmica para a marina.

A novidade deste verão é a nova versão do brunch de domingo "Let’s Brunch Experience", no Purobeach Vilamoura, o restaurante e bar que fica na praia – mesmo em frente ao hotel. Este brunch foi pensado pelo chef André Bastos e resulta numa proposta tipicamente portuguesa com um twist oriental. À disposição estão deliciosos tacos e quesadillas quentes, bem como os sempre bem-vindos ovos benedict e ovos mexidos. Há ainda saladas frescas e quentes, mexilhões com legumes, sandes de salmão e uma generosa seleção de queijos e enchidos. A seleção de sobremesas serve facilmente todos os gostos, já que inclui doces como tiramisu e iogurte com morango, ou frutas frescas como laranjas, morangos ou maracujás. A experiência "Let’s Brunch Experience" está disponível todos os domingos das 12h às 15h, por €30 por adultoe €15 para crianças dos quatro aos 11 anos. As bebidas incluídas são sumo de laranja, bloody mary, chá e café.

O hotel conta ainda um spa, um kids’club, os restaurantes Pepper’s, Dine Around, Oregano e Chilli e os bares Side Bar, Canela lounge bar e Açúcar Bar. Com um ambiente inspirado nos beach clubs de Marbella, Barcelona e Dubai, vale ainda a pena espreitar o Purobeach Pool Side, nos jardins do hotel, que acaba de inaugurar a temporada dos sunsets com a festa Reach the Sky.

Onde? Tivoli Marina Vilamoura Quando? O brunch, aos domingos, das 12h às 15h. Reservas vilamoura@purobeach.com ou 289 303 740