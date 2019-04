Um fim de semana prolongado em terras algarvias

Diz-se que a sul as estações do ano não contam porque tudo soa a férias independentemente do tempo. Se estivermos de malas feitas com destino a um resort, o boletim meteorológico nem chega a ser chamado pela conversa. É por isso que mesmo no mês de abril, os resorts algarvios de cinco estrelas pertencentes ao grupo Blue & Green The Lake Spa Resort, em Vilamoura, e o Vilalara Thalassa Resort, em Porches, Portimão, continuam idílicos mesmo em pleno despertar da primavera.

No Fusion, um dos restaurantes do The Lake Spa Resort, o novo menu de degustação do chef Vítor Moreira honra as tradições algarvias, ao mesmo tempo que explora o potencial das iguarias nacionais, especialmente as que vêm do mar. A frescura do marisco nas entradas evidencia-se em pratos como ‘entre o mar e o pomar’ que é nada mais nada menos que a junção de camarão, abacate e lima ou no ‘caldoso’, uma sopa de caldeirada de peixe à moda do chef. Nos principais, o ‘do mar e não só’, feito com polvo e vieira à lagareiro, xerém, griséus e bacon, abre espaço para o prato de carne, um tomahawk de borrego, ravioli de cabrito e grelos de couve que Vítor Moreira apelida de ‘já a pensar no domingo de Páscoa’. No Fusion termina-se com a doçaria algarvia, onde há espaço para a reinvenção como no parfait de chocolate e café ou no bolo de banana, ananás assado e granizado de coco. O wine pairing fica a cargo do sommelier Aníbal Coutinho, que opta por apresentar propostas algarvias como o Odelouca branco 2017 (Quinta do Francês, Silves) ou o Barranco Longo Reserva tinto 2013 (Quinta do Barranco Longo, Silves).

A 300 metros da cobiçada praia da Falésia, o The Lake Spa Resort tem 192 quartos, 9 suites e 95 apartamentos de luxo, um spa com tratamentos de todos os cantos do mundo (dividido em dois, o Blue Spa e o Green Spa) e ainda uma horta biológica que é uma das novidades desta temporada. Conta ainda com três piscinas exteriores, uma delas com fundo de areia natural – é sobre esta que fica o restaurante Marenostrum, numa baía em cima de água. Além do Fusion e do Marenostrum, há ainda o Gustatio, ideal para tomar um pequeno-almoço delicioso, o bar The Blue Lagoon Pool Bar, rodeado de água, e o Zanzibar, para um cocktail a meio do dia. Há ainda um campo de golfe, um kids club aventureiro e um ginásio.

A poucos quilómetros, encontramos o B&G, o restaurante do Vilalara Thalassa Resort, um dos refúgios preferidos das estrelas internacionais na região do Algarve. Há toda uma aventura gastronómica por descobrir no restaurante a cargo do chef Pedro Sequeira (que conta com a orientação do chef consultor Leonel Pereira, galardoado com uma estrela Michelin) cujo menu viu chegar novos pratos. As boas vindas às iguarias do mar começam logo no amuse bouche, que chega à mesa em forma de bisque de crustácios, e em seguida nas frescas (e ousadas) entradas de lagostim de Tavira, vieira, kefir de coco e molho de açafrão e tataki de novilho com creme de papaia, abacaxi e chili. Nos peixes, o chef escolhe a interpretação do polvo ‘no seu habitat’ e termina os pratos do mar com um delicioso e tenro pargo, lingueirão da ria de Alvor, beterraba amarela, cenoura acidulada e molho de coral. A mestria de Pedro Sequeira, também nas carnes, mostra-se, depois, num lombinho de borrego do Alentejo com crosta de pinhão, aipo, pinho e molho de zimbro. Os sabores do sul evidenciam-se na sobremesa: um soufflé de batata doce de Aljezur, flor de sal de Tavira, e sorbet de lima e manjericão. Nos vinhos, a escolha recai nos algarvios (como o já referido Barranco) mas há surpresas como o Astronauta Arinto branco de Melgaço ou o M.O.B Alfrocheiro tinto do Dão.

Uma das particularidades do Vilalara está no spa, especializado em tratamentos de talassoterapia – é um dos cinco melhores centros de talassoterapia do mundo e também um Longevity Medical Spa. Há 131 suítes e apartamentos recentemente renovados (a decoração continua a cargo da designer de interiores algarvia Sofia Andrez). A novidade é também a nova zona de apartamentos, com vista para a praia das Gaivotas e rodeados da bonita vegetação típica do sul. O sítio ideal para relaxar a qualquer momento do dia, o resort tem ainda duas piscinas (uma no interior do resort e outra em frente B&G) e um outro restaurante, o Terrace Grill, além do bar Tonic Lounge bar. Por fim, há ainda campos de golfe e paddle e um parque de aventuras para os mais novos, bem como uma zona florestal que recebe copos de água e festas.

The Lake Spa Resort: Onde? Praia da Falésia 811, Quarteira Como reservar? 289 320 700 ou reservas@thelakeresort.com

Vilalara Thalassa Resort: Onde? Praia das Gaivotas, Porches Como reservar? 282 320 000 ou reservas@vilalararesort.com