Última chamada!

O verão até pode estar a caminhar para o seu final mas, no momento em que se faz o check in no novo Iberostar Selection Lagos Algarve, a sensação é a de que as férias estão apenas a começar. Nem que seja só por dois dias, como foi o caso. Depois de uma viagem longa (e algo atribulada), a sensação de chegar aquele lobby luminoso, amplo e tranquilo é a primeira de muitas lufadas de ar fresco. Oferecem-nos água ou champanhe e conduzem-nos até um dos 220 quartos disponíveis, uma suite de dimensões generosas e janelas voltadas para o mar. Aliás, todo o hotel está voltado para a Meia Praia, em Lagos, sendo quase impossível perder o mar de vista. Apesar de a praia ficar a uma caminhada de menos de cinco minutos, a verdade é que nem sempre apetece abandonar a área deste hotel inaugurado em abril - o segundo da cadeia Iberostar em Portugal, que já conta com outro cinco estrelas em Lisboa, inaugurado em 2017.

A funcionar na sua capacidade plena durante todo o verão, a verdade é que o hotel consegue assegurar o ambiente tranquilo que a grande maioria dos hóspedes procura. Diariamente, há atividades a decorrer (nomeadamente na piscina principal e em redor dela) mas nunca chegam a perturbar a serenidade de quem prefere ocupar uma das camas exteriores e mergulhar num bom livro. Além da piscina central, uma espécie de coração do espaço em torno do qual gravitam todos os serviços, é possível encontrar uma segunda piscina (mais adequada para famílias e igualmente apoiada por um serviço de bar) e uma piscina interior aquecida (junto ao ginásio, aberto 24 horas, e ao spa). Uma palavra, ainda, para os prazeres da gastronomia, elaborada em dois espaços distintos: além do buffet, está disponível um restaurante com menu de degustação, sob marcação prévia.

Importa dizer que as crianças são bem-vindas e contam com um Star Camp, um espaço com atividades pensadas para diferentes faixas etárias onde, entre outras coisas, é possível aprender todos os cuidados a adotar na relação com o oceano. Aliás, as preocupações ambientais são parte indispensável do ADN da cadeia maiorquina Iberostar que, através do movimento Wave of Change, se compromete a eliminar o plástico descartável dos quartos e, progressivamente, das outras áreas.

Tal como muitos das 120 unidades Iberostar espalhadas pelos principais destinos turísticos do mundo, também este é um hotel sazonal, estando previsto o seu encerramento no dia 27 de outubro, reabrindo depois na Primavera do próximo ano. Até lá vale a pena rumar a Lagos para tirar partido do conforto e sentir a tranquilidade que por ali se respira neste finalzinho de estação. O alojamento pode ser feito no regime que inclui pequeno-almoço, meia pensão ou pensão completa, com tarifas disponíveis a partir dos €140 por noite.



O quê? Iberostar Selection Lagos Algarve Onde? Estrada Da Meia Praia, 8600-315 Lagos Reservas:

iberostar.com