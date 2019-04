Truques de meditação para iniciantes

"Quando se fala em meditação as pessoas pensam logo em esvaziar a mente", avança Margaret Rosania, fundadora da Siendo, uma boutique focada em medicina integrativa, em Lisboa. "Só de pensar como isto é difícil desistem. Mas meditar é muito mais que isto."

Para compreender melhor os benefícios da meditação para o bem-estar e, claro, aproveitar para pedir uns truques para iniciantes, gravámos o vídeo acima com Margaret, que aqui explica e exemplifica maneiras de adotar a prática de autodescoberta no nosso dia a dia. E para quem quiser tirar mais dúvidas acerca da técnica, Rosalia também estará na terceira talk do Máxima Beauty Summit, que abordará o tema ‘Estratégias para o bem-estar’ no sábado, dia 11 de maio às 12h, nas Cavalariças do Pestana Palace Hotel Lisboa.