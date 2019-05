Três hotéis imperdíveis no Algarve para as férias em família

A temporada quente finalmente chegou e, para facilitar o planeamento das férias, selecionámos três hotéis no Algarve ideais para quem quer aproveitar o tempo livre em família. A rede NAU Hotels & Resorts conta com hotéis próximos da praia, com regime all inclusive e, claro, kids club, para que precise apenas de fazer as malas e partir.

E para aproveitar ao máximo as suas férias, saiba que estes hotéis oferecem um programa de fidelização que garante vantagens exclusivas em todos os hotéis da rede (em Lisboa, no Alentejo ou no Algarve). A adesão ao cartão myNAUmoments é gratuita e muito simples. Por cada €1 gasto nos hotéis em alojamento ou €2 nos restaurantes, spas, lavandarias ou nos serviços de quarto, recebe um ponto na sua conta. Os pontos têm a duração de 2 anos. Há três modalidades de cartões disponíveis, adira antes de escolher para qual ir.

As nossas sugestões são:

Salgados Dunas Suites

Com uma localização única nas dunas da praia dos Salgados, próximo de Albufeira, o Salgados Dunas Suites é rodeado por fartos e extensos jardins de palmeiras e oliveiras, no centro dos quais se encontram seis piscinas. As suítes têm uma vista privilegiada para a praia e estão equipadas com todas as comodidades de um hotel de cinco estrelas.

O Salgados Dunas Suites oferece ainda acesso direto à praia dos Salgados a partir das piscinas num passadiço de madeira sobre as dunas. Não deixe ainda de conhecer o Roof Top Panoramic Bar, também com vista para o mar , para as famílias o kids club, com actividades para crianças dos 3 aos 12 anos. Há ainda serviços com custo extra, como os campos de ténis e futebol de cinco, além do spa com jacuzzi, piscina de hidromassagem, duche de contrastes, banho turco, sauna, zona de relaxamento, ginásio e cabeleireiro.

Onde? O hotel Salgados Dunas Suites fica na Herdade dos Salgados – Rua Boca da Alagoa, Guia, Albufeira, Algarve – Portugal. Quando? Check-in a partir das 16h e check-out até às 12h. Reserva: salgadosdunas@nauhotels.com, bookings@nauhotels.com, spa.l14@nauhotels.com ou 213 007 009. Observação: Animais não são permitidos.

Salgados Palace

Próximo da praia dos Salgados e da Reserva Natural Caminho da Baleeira, o Salgados Palace oferece uma vista sobre o campo de golfe e o mar. Conta com quatro piscinas exteriores e o exclusivo Salgados Summer Club. Das 7h às 24h, há gastronomia de qualidade sem esquecer o entretenimento para crianças e adultos.

Destacamos a possibilidade de aluguer de bicicletas e os novos campo de volley, parede de escalada e minigolf. Há ainda um spa com piscina interior, jacuzzi, sauna, banho turco, duche de contrastes e salas de tratamentos para massagens e terapias húmidas e secas, ginásio e campos de ténis e de futebol de cinco.

Onde? O hotel Salgados Palace fica na Herdade dos Salgados, Guia, Albufeira, Algarve – Portugal. Quando? Check-in a partir das 16h e check-out até às 11h. Reserva: salgadospalace@nauhotels.com, bookings@nauhotels.com, spa.l14@nauhotels.com ou 289 244 200.

Salgados Palm Village

O Salgados Palm Village Apartments & Suites funciona em regime all inclusive, com muitas atividades desportivas e ginásio ao ar livre para queimar as calorias dos jantares fabulosos que aqui se servem. O resort disponibiliza ainda 10 piscinas, distribuídas pelos amplos jardins, vários restaurantes e bares, ginásio ao ar livre, kids club, parque infantil, campo de voleibol, ténis, futebol de cinco e o campo de golfe dos Salgados.

A praia dos Salgados está a poucos metros a pé e também há un comboio turístico gratuito para a praia da Galé-Oeste. Para as crianças entre os 3 e os 12 anos e também um parque infantil com minigolfe e sala de jogos.

Onde? O hotel Salgados Village Apartments & Suites fica na Herdade dos Salgados, Guia, Albufeira, Algarve – Portugal. Quando? Check-in a partir das 16h e check-out até às 11h. Reserva: salgadospalmvillage@nauhotels.com, bookings@nauhotels.com, spa.l14@nauhotels.com ou 289 244 350. Observação: Animais não são permitidos.