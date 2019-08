Sem ideias do que fazer no verão? Rume ao Alentejo durante as vindimas

Com as alterações climáticas que se fazem sentir a todo o momento, temos a nítida sensação de que o verão ainda agora aqui chegou. Se quer planear uma atividade em família ou mesmo aventurar-se sozinha e não sabe por onde começar, pode continuar a ler. Principalmente se estiver cansada da rotina da cidade ou do típico programa de praia ao fim de semana, por que não escapar para o campo durante as vindimas?

O hotel Vila Galé Clube de Campo, perto de Beja, aliou-se aos vinhos Santa Vitória, para proporcionar uma experiência de vindimas autêntica. Os participantes podem, assim, ficar a conhecer a vinha e aprender a vindimar, com instruções precisas de como selecionar e apanhar os cachos. De seguida, as uvas são levadas até à adega. Aqui, são os enólogos da Santa Vitoria a guiá-los numa visita pela área de vinificação. É nesta fase que se dão todas as explicações sobre as etapas de produção do vinho, até ao destino final do engarrafamento. Depois, os convidados podem participar na pisa a pé no lagar, acompanhados pelo som de rimas tradicionais alentejanas. Por último, visitam-se as caves Santa Vitória e faz-se a prova de vinhos.

O programa de vindimas, a partir de €30 por pessoa, pode incluir almoço no Pavilhão de Caça, o restaurante do hotel, a partir de €65 por adulto. Crianças até aos 3 anos não pagam e, dos 4 aos 12 anos têm 50% de desconto. A noite em quarto duplo standard tem valores desde a partir dos €135, com pequeno-almoço incluído. O programa de vindimas está disponível entre 24 de agosto a 13 de setembro.

O grupo hoteleiro Vila Galé é o segundo maior do país com 25 hotéis em território português e mais 9 no Brasil. Já a empresa Santa Vitória, fundada em 2002, pertence ao grupo Vila Galé e especializou-se na produção e comercialização de vinhos e azeites alentejanos de qualidade superior.