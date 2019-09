Sem ideias do que fazer este fim-de-semana?

Vindimas e gelados

O delicioso universo dos gelados Santini não lhe deverá ser desconhecido – aberta desde 1949, é talvez a mais conhecida gelataria portuguesa. Fundada por Attilio Santini, comemora este ano o seu 70º aniversário e acaba de inaugurar uma nova loja no Amoreiras Shopping Centre com edições limitadas disponíveis apenas durante a época das vindimas. Assim, aos sabores de sempre, juntam-se novos sabores frescos e frutados feitos com uvas portuguesas. Um com base na casta Trincadeira (tinta) e outro na casta Arinto (branca), ambas tipicamente alentejanas. Trata-se de uma parceria com a Casa Relvas e com castas da Herdade De São Miguel, Redondo. Surge ainda o gelado Sericaia, que combina na perfeição com os anteriores. Se não souber qual escolher, não se limite: prove todos.

O quê? Santini Amoreiras Onde? Piso 1, Loja 1031. Amoreiras Shopping Centre. Av. Eng Duarte Pacheco, 1Lisboa Quando? Todos os dias, das 10h às 23h Contacto: 21 381 0200

Alimente o crítico gastronómico que há em si

Jantares, conferências, rotas gastronómicas e conversas à volta da mesa. De 26 de setembro a 8 de outubro Lisboa recebe a 4ª edição da Lisbon Food Week na LX Factory, que promete experiências gastronómicas inéditas. Ao longo dos nove dias, o evento conta com a participação de 60 restaurantes e 50 chefs de renome nacional e internacional. Como já é habitual, a Lisbon Food Week inclui dois dias de Congresso dos Cozinheiros (a 29 e 30), um dos momentos mais especiais do programa, dividindo-se por vários palcos da LX Factory. O palco Inter vaireceber várias apresentações e debates, entre os quais se destacam os chefs Sergei e Ivan Berezutskiy, do Twins Garden, em Moscovo, e a chef Manu Buffara, uma das chefs brasileiras mais relevantes da atualidade. Destaque ainda para a conferência com Carlos Saraiva, da Fundação Champalimaud, que explicará como as escolhas gastronómicas se relacionam com o cérebro.

O quê? Lisbon Food Week Onde? LX Factory, R. Rodrigues de Faria 103, Lisboa Quando? De 26 de setembro a 8 de outubro Contacto: 21 882 29 92

Desafie os seus sentidos

Este sábado, 28 de setembro, o Village Underground Lisboa organiza a festa TRANS-LATE, um convite ao autoconhecimento através da tecnologia e da interatividade. Mais do que uma simples festa de luzes, o programa inclui palestras transformacionais (ex: Blockchain & Art), instalações interactivas (como a Mindfulness Neurofeedback de MuArts), Techno-xamântico, DJ sets (ex: Transcedance de Kimatica Studio) e arte generativa. Mas atenção, quem quiser participar tem de deixar em casa a noção pré-concebida de si mesmo, para poder renovar o espírito através de novas experiências multi-sensoriais. Aceita o desafio?

O quê? TRANS-LATE Onde? Village Underground, Avenida da Índia, Edifício nº 23, Lisboa Quando? 28 de setembro Contacto: 21 583 24 69