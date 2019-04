Seis ideias para o fim de semana prolongado

Provar a cozinha alentejana de gema do novo restaurante do chef António Nobre, o Degust’AR

O número 63 da rua Latino Coelho, em Lisboa, é agora a morada do novíssimo restaurante Degust’AR (do hotel M’Ar de Ar Aqueduto). Esta é a nova aposta do chef António Nobre, um verdadeiro especialista na cozinha alentejana (e alentejano de gema), que aqui prepara pratos como o arroz de coentros "malandrinho" com pataniscas de bacalhau, filetes de peixe do dia grelhados com manteiga de limão, batata e legumes cozidos, ensopado de borrego à alentejana ou bochechas de porco ibérico em molho de vinho tinto alentejano, puré de batata e legumes. Na carta de jantar, podem esperar-se pratos como robalo na frigideira, gratinado de batata com funcho, misto de legumes salteados e cebolinho, cação de coentrada, batata a murro, pão frito em azeite, azeitonas, vieiras coradas em manteiga, mousseline de batata, caldo da açorda e presunto ibérico crocante e escabeche de perdiz com puré de beterraba e estaladiço de pão alentejano. De comer e chorar por mais, claro. Nas sobremesas, há delícias como a encharcada do convento de Santa Clara com sorvete de limão ou a sericá à alentejana com mousse de sericá, ameixa de Elvas e gelado de baunilha.

Onde? Rua Latino Coelho, 63A, Lisboa Quando? De segunda-feira a sábado, entre as 12h30 e as 23h30. Ao domingo, funciona apenas das 12h30 às 15h30. Reservas http://www.mardearhotels.com/

Passar pela nova pop-up do restaurante Savage by Olivier

Chama-se Savage by Olivier e é a última novidade do chef Olivier da Costa: um restaurante virtual com burritos, tacos, sushi rolls, churros entregues ao domicilio através da aplicação Uber Eats. Agora, e para que todos possam provar as tentações do Savage, o restaurante instalou-se no palacete do número 37 da rua Rosa Araújo – o espaço do Petit Palais - junto à Avenida da Liberdade, saltando do Uber Eats para um espaço físico pop up até ao final de maio. De entre as sugestões, destacam-se os burritos com 400 grs e sabores tão diferentes, como o Veggie Baby ou o ATEC – com trufas e wagyu – passando pelos tacos de Fish Frenzy ou o Porkies, sem esquecer os sushi rolls, que são twists originais de sabores que todos gostam. E para terminar com doçura, nada melhor do que os já famosos Popcorn n’Choc Crunchy Bomb Sticky Taco.



Onde? Rua Rosa Araújo, 37, Lisboa Quando? De segunda a quinta, das 12h às 16h. Sextas e sábados, das 12h à meia-noite.

Criar novas tradições de Páscoa no restaurante Erva

Não lhe apetece cozinhar o tradicional menu de Páscoa para a família, no dia 21 de abril? Há uma alternativa no restaurante Erva que é ideal para celebrar a época em família – mas fora de casa. O menu idealizado pelo Erva começa por uma entrada de ouriço-do-mar, dashi e natas azedas ou tártaro de vaca arouquesa, nasturtium e emulsão de ovo. Segue-se a alternativa entre o peixe do dia, couves e amêndoas ou pá de cordeiro, beterraba assada, pickle e os seus rebentos. Para terminar, a sobremesa será abade de priscos, toucinho do céu e tangerina ou algodão doce, mousse de côco e manga. O preço por pessoa é €35.

Onde? Av. Columbano Bordalo Pinheiro 105, Lisboa Quando? Dia 21 de abril ao almoço. Reservas 21 723 6313

Fazer um piquenique no Sheraton Cascais Resort

A partir de abril, o Sheraton Cascais Resort lança o programa Picnic Basket Tour, ideal para quem quer fazer um passeio de bicicleta mais prolongado. A ideia é que o almoço viaje com os ciclistas, numa cesta recheada de iguarias preparadas pela cozinha do Sheraton Cascais. Entre as sugestões, há pratos como foccacia de rosbife, mostarda e rúcula, wrap de salmão fumado com queijo cremoso e aneto ou salada de queijo de cabra, beterraba, vinagrete de noz e mel. O percurso é definido pelos clientes, e as bicicletas são da Europcar. A partir de €31.

Onde? Rua das Palmeiras 5, Cascais Reservas glass@sheratoncascais.com 214829100

Assistir aos concertos de Barry White Gone Wrong e Mariana Norton no Ferroviário

A dia 19 de abril, às 22h, a sala TGV do Ferroviário recebe o concerto de Barry White Gone Wrong, formação na qual rock, blues e um pouco de funk se misturam para um concerto imperdível (bilhetes a €6). No domingo, 21, às 18h, Mariana Norton, Bruno Santos (guitarra), Romeu Tristão (contrabaixo) e André Sousa Machado (bateria) juntam-se num quarteto inédito para um concerto no Ferroviário. Intercalando standards, mais e menos conhecidos, com algumas canções brasileiras, construíram um espetáculo intimista e descontraído, onde a cumplicidade entre os quatro é a premissa. A entrada é livre.

Onde? Ferroviário: rua de Santa Apolónia, 59, Lisboa Quando? 19 de abril às 22h, e 21 de abril às 18h.

Ir ao brunch mais doce deste domingo de Páscoa

Se está a contar os dias para a Páscoa e ainda não decidiu onde deliciar-se este domingo, vá a Cascais. A pensar numa das alturas mais doces do ano, o Sheraton Cascais Resort criou um Brunch Doce em parceria com a Arcádia.

Entre as diversas amêndoas caramelizadas e com chocolate, os brigadeiros e as inigualáveis drageias de licor, não deixe escapar os macarons artesanais da Arcádia – o sabor de manteiga de amendoim é um minipedaço do céu. Neste domingo de Páscoa, haverá também uma atividade especial de caça aos ovos organizada pela Arcádia e para toda a família.

Onde? O Sheraton Cascais Resort fica na R. das Palmeiras 5, Cascais. Quando? Domingo, 21 de abril, das 12h30 às 16h. Quanto? €49 adultos, €24,50 para crianças dos 6 aos 12 anos. Crianças até aos 6 anos não pagam. Reservas através do e-mail brunch@sheratoncascais.com ou do telefone 214829105.