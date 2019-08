Segunda-feira é dia de comer gelados

Na próxima segunda-feira, 26 de agosto, todas as crianças até aos 12 anos terão direito a um minicone de gelado gratuito no âmbito da celebração dos 70 anos da Gelados Santini. Mas as comemorações não param por aí. Todos os sábados do mês de setembro, o 70º cliente a entrar nas lojas Santini ganhará um gelado de oferta. Na campanha "Fica por Conta da Casa" da loja Valbom, em Cascais, que será válida durante todo o mês de setembro, todos os clientes que tenham nascido em 1949 também receberão um gelado. E os nascidos a 26 de agosto de 1949, data de abertura da primeira loja Santini, no Tamariz, receberão um cartão com dez gelados de oferta.

Durante as próximas semanas haverá ainda uma Roda da Sorte a distribuir prémios a todos os que fizerem compras superiores a €20 na geladaria, com direito a um brinde, como uma toalha de praia ou a oferta de uma visita à fábrica de gelados para duas pessoas.

Fundada por Attilio Santini, a Santini tornou-se conhecida em todo mundo, com fãs que vão desde o antigo rei de Espanha Juan Carlos a vários ministros nacionais. Hoje, há 10 lojas Santini em Lisboa e uma no Porto, com mais uma abertura no Centro Comercial das Amoreiras, em Lisboa, prevista para o fim do mês.