Rui Paula recria o jantar da Última Ceia para o Canal História

Para assinalar a Semana Santa, o canal História estreia hoje, 12, a reinterpretação da ceia mais emblemática da história e o convidado deste ano é Rui Paula.

O programa tem como convidado desta sétima edição o chef Rui Paula, distinguido com uma estrela Michelin. O chef junta-se assim a nomes como Henrique Sá Pessoa, Kiko Martins ou Diogo Noronha que já participaram anteriormente.

Tendo por base noções históricas da Ceia, o chef recriou cinco pratos – couvert, entrada, dois pratos principais de peixe e uma sobremesa. Para o couvert escolheu pão torrado na grelha pincelado com lardo fumado, para a entrada lírio dos Açores e tutano. Segue-se a feijoada de tripas de bacalhau e o robalo ao sal com algas servido com uma salada de batata, feijão verde, ovo e ervas finas. A sobremesa foi feita com frutos secos e elementos de vinho.

O menu da Última Ceia pode depois provar-se na Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeida, de 16 a 20 de abril.