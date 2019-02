Repense tudo o que acreditava saber sobre água

Já imaginou beber águas vindas dos icebergues da Gronelândia, das montanhas da Áustria, dos parques naturais de França, do lago mais profundo e limpo do planeta na Rússia ou extraída a 600 metros abaixo do oceano dos icebergues com mais de 2000 anos que permanecem intactos em Taiwan? Estas e muitas outras águas encontram-se agora em Portugal.

A marca portuguesa LEV, especialista em nutrição, remodelou a sua imagem – que passou a incluir todos os complementos essenciais numa alimentação saudável, como a água – e também mudou uma das suas principais lojas. É na Av. Miguel Bombarda, em Lisboa que está o primeiro bar de águas da Europa, com uma variedade de águas com sabores distintos e propriedades terapêuticas, que brevemente estarão também nas 22 lojas da marca espalhadas pelo país.

Todos conhecemos os benefícios de beber muita água. O corpo humano é composto por cerca de 70% de água e ao ingerir dois litros por dia está a ajudar o organismo a soltar-se de todas as impurezas e toxinas. Ao beber a mesma água sempre, o corpo "aprende" a absorver os mesmos minerais. "O ideal é trocar a água que bebe sempre que possível, alternando as propriedades e minerais de cada água", explicou à Máxima Cyril Decoret, fundador da LEV, durante a apresentação da novidade. Por exemplo, água com mais oxigénio é ideal durante ou após a prática de exercício físico e as águas menos mineralizadas auxiliam na desintoxicação do corpo.

Uma das favoritas que aqui encontramos é a Nº 1 Rosemary Water, elaborada com extrato fresco de alecrim puro a 2% com inúmeras propriedades medicinais. A história desta água começou na aldeia costeira de Acciaroli, na Itália, que se tornou notícia porque um em cada dez habitantes celebravam os seus centésimos aniversários por causa da presença do alecrim na sua alimentação. O caso despertou o interesse de David Spencer-Percival, fundador e CEO da empresa que faz a Rosemary Water. Ao visitar a aldeia, David transformou o interesse no alecrim numa obsessão, mas havia um problema: ele não queria comer a erva e não existiam bebidas feitas a partir dela. Desesperado para de alguma forma integrar a planta na sua dieta, decidiu ele mesmo criá-la. Um pouco desse elixir de juventude está agora disponível em Portugal.

Outra que chama atenção é a Dash Water, água com gás servida em lata, com uma infusão de frutas e legumes feios, contribuindo, assim, para o combate ao desperdício de alimentos. Na nova loja da LEV também é possível comprar a Are Water, com 84% de oxigénio, sendo uma das águas minerais mais puras do mundo. As opções não faltam, já que são mais de 50 referências de águas, algumas com sabor à menta, lima, pepino, rosmaninho ou framboesa, por exemplo.

Quem sabe, na próxima vez que for a um restaurante, não pedirá apenas wine pairing, mas também uma water pairing? Um brinde com água à saúde.

Perceba cada benefício

Menta

Com propriedades antioxidantes e associada ao tratamento de alergias e indigestão. Rica em vitamina A, também estimula as enzimas digestivas que absorvem os nutrientes da comida e consomem a gordura, transformando-a em energia.

Lima

Fonte de antioxidantes, rica em potássio, vitaminas A, B, C e D, cálcio e magnésio. Auxilia na manutenção de uma pele saudável.

Pepino

Fonte de vitamina B, rico em potássio e magnésio (que pode reduzir a tensão arterial). Contém fisetina, um flavonoide anti-inflamatório que melhora a saúde cerebral.

Rosmaninho/Alecrim

Melhora o sistema digestivo, o sistema circulatório, o sistema imunitário e a memória. É fonte de ferro, cálcio e vitamina B-6.

Framboesa

Combatem a retenção de líquidos, libertam o organismo de toxinas, protegem o cabelo, as unhas e a pele.

Oxigénio

É responsável por todos os processos de combustão e, por isso, imprescindível à vida. Com ele, mantemos as atividades celulares de todo o nosso corpo.