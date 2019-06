Receita saudável: bolo de água com sementes de papoila

Ingredientes:

180 g de açúcar amarelo ou açúcar de coco;

160 g de farinha de trigo ou espelta;

4 ovos;

6 colheres de sopa de água morna;

2 colheres de chá de fermento;

2 a 3 colheres de sopa de sementes de papoila.

Decoração:

Açúcar em pó (opcional)

Moda de preparação:

Ligue o forno a 180 ºC.

Separe as gemas das claras e junte às gemas o açúcar e bata na batedeira elé­trica até ficar um creme esbranquiçado e fofo.

Adicione a água morna a pouco e pouco alternadamente com a farinha, o fermento e as sementes de papoila. Mexa até ficar bem incorporado.

Bata as claras em castelo, adicione-as à massa e incorpore suavemente. Verta o preparado para uma forma retangular ou redonda previamente untada com manteiga e polvilhada com farinha ou spray desmoldante.

Polvilhe por cima com mais sementes, se desejar. Leve ao forno a cozer durante 35 minutos aproximadamente. Deixe arrefecer um pouco e desenforme.

Guarde num recipiente fechado depois de arrefecido.