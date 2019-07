Receita saudável: biscoitos de farinha e arroz com sementes

Ingredientes:

70 g de farinha de arroz;

30 g de maisena;

155 g de farinha de trigo com fermento;

50 g de açúcar em pó;

50 ml de natas de soja;

80 g de manteiga sem sal ou manteiga de coco;

1 ovo;

1 colher de sobremesa de uma destas variedades de sementes a gosto (sésamo, sésamo pretas,

linhaça, papoila).

Moda de preparação:

Ligue o forno a 180 ºC e forre um tabuleiro com papel vegetal. De seguida adicione todos os ingredientes secos numa taça média ? farinha, maisena, açúcar, fermento e as sementes ? e mexa com uma espátula.





Junte ao preparado anterior a manteiga em cubos e incorpore com as mãos até ficar com o aspeto de areia grossa. Por fim, adicione o ovo e as natas de soja com uma espátula e envolva até ligar bem todos os ingredientes.

Polvilhe uma bancada com um pouco de farinha e forme um rolo com a massa. Corte círculos com cerca de 2 cm de espessura. Disponha os círculos de massa no tabuleiro previamente preparado com papel vegetal mantendo-os afastados pelo menos 2 cm. Leve ao forno durante 15 minutos aproximadamente, até ficarem ligeiramente dourados.

Modo de conservação:

Condicione bem num tupperware ou numa caixa impermeável. Quando precisar de levar para fora de casa, transfira para uma caixa impermeável.