Rafeiro: um vinho para beber em família e com amigos

As novas colheitas do vinho Rafeiro, o tinto de 2017 e o branco 2018, da herdade do Monte Branco, acabam de ser apresentadas em Oeiras, na Quinta do Torneiro. O piquenique vinhos Rafeiro Alentejano, da herdade Monte Branco, foi um evento que quis celebrar o verão e as novas colheitas, na melhor companhia.

A herdade do Monte Branco, situada no Alentejo, tem 200 anos de tradição na produção vinícola. Foi com os enólogos António Ventura, João Figueiredo e Luís Coelho, que pertencem à equipa da herdade, que os convidados ficaram a conhecer mais dos vinhos em questão, nomeadamente a sua específica influência ambiental, bem como a sua versatilidade e adequação à gastronomia nacional e internacional.

Como seria de antever, o nome destes vinhos é uma homenagem ao rafeiro alentejano, raça de cães portuguesa, originária do Alentejo. Tal como eles, também estes vinhos alentejanos são uma companhia de excelência e proporcionam momentos de grande prazer a quem se atreve a prová-los.