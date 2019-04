Quatro retiros de ioga fora de Lisboa

Women's Retreat - Yoga, Natureza e Sabedoria com Filipa Veiga

Filipa Veiga começou o seu percurso de ioga em Ubud, Bali, quando se mudou para aquela ilha com a família em 2012. Estúdios de ioga, shalas, cerimónias, aulas na Green School, uma escola ecológica no meio da Natureza, visita a templo, chanting e danças são apenas alguns dos elementos que se tornaram parte do estilo de vida da família e da evolução de Filipa como professora de ioga - o que aconteceu de forma orgânica após quase 10 anos de prática de Ahstanga. Atualmente vive em Cascais, mas viaja regularmente para Bali onde organiza retiros nos quais participa como professora de ioga e oradora. É embaixadora do Wanderlust Portugal e em 2018 trouxe a vibe de Bali para a Europa com o Portugal Spirit Festival.

Neste Women’s Retreat, o objetivo de Filipa Veiga será honrar as mulheres e fornecer a todas as participantes os elementos de que necessitam para nutrir e satisfazer a sua alma e conexão femininas. "Vamos elevar-nos como irmãs de alma e conectarmo-nos através de ioga orientado para a mulher, de ciclos, purificações, banhos de ervas, bem como compreender o uso de ervas e como usar estas técnicas na nossa vida diária. Como irmãs, pretendemos recuperar as tradições yogis e os conhecimentos ancestrais e fortalecermo-nos mutuamente como filhas da Terra", resume Filipa Veiga.

Quando: 7 a 10 junho

Onde: Casa Shanti, Mafra

Preço: €495 por pessoa com alojamento

Reservas/info: filipa@filipaveiga.com

WhatsApp: +351 935663040

Awareness for Wellbeing – Yoga Retreat for Women com Freddie

Frederica Valente Perfeito (Freddie) iniciou a prática do ioga em Lisboa, na Casa Vinyasa. A prática transformou-se em paixão e levou a madeirense a trocar a carreira de advogada para se tornar professora. Fez um curso em Goa, em 2015, e começou a dar aulas ainda na Índia, seguindo-se Bali, Sri Lanka e Costa Rica, no surfcamp Lapoint. Aperfeiçoou as práticas de Yin Yoga e de meditação através de diversos cursos. As suas aulas de Vinyasa Flow, Slow Flow, Hatha, Ashtanga, Yin/restorative, Pranayama e meditação focam-se no alinhamento e na consciência da respiração em cada postura.

Awareness for Wellbeing é um retiro para mulheres, no qual os participantes terão tempo para estar, observar, relaxar, movimentar-se, meditar, dançar, partilhar e muito mais, tirando o máximo da essência da feminilidade.

Quando: 13 a 15 julho

Onde: Casa de Pascoaes, Amarante

Preço: A partir de €310 por pessoa em quarto duplo

Reservas/info: awarenessforwellbeing@gmail.com

Yoga & Life Retreat by Siendo

Margaret Rosalie, fundadora da Siendo, é health coach e professora de Ashtanga Yoga desde 2003. Estudou com alguns dos mais conceituados instrutores nas suas viagens por todo o mundo, assistiu o seu professor no Ashtanga Yoga Shala NYC, em Nova Iorque, e ensinou de acordo com o método Mysore por mais de dez anos naquela cidade, em São Paulo e no Rio de Janeiro antes de se mudar de vez para Lisboa, no final do ano passado. Inaugurou o Siendo, um espaço dedicado a práticas de Bem-estar e junta-se agora à Athena Collection para conceber um exclusivo retiro na paradisíaca ilha de Ítaca. Uma semana de imersão na prática de Ashtanga Yoga, alimentação Ayurvédica pelo chef Francisco Basílio, meditação e outras atividades estão incluídas para tornar esta experiência verdadeiramente única.

Quando: De 26 de maio a 2 de junho

Onde: Ítaca, Grécia

Preço: A partir de €2500 (em quarto partilhado)

Reservas/info: tosca@siendo.net

Whatsapp: +5511944933834

Retiro ioga e harmonização dos chakras, Pine Cliffs Resort



Perfeito para Yoguis experientes e iniciantes, este retiro de ioga leva os participantes a uma jornada de autodescoberta. Sob a orientação de um professor, no ambiente tranquilo do Tabu Garden, no topo da falésia, os participantes podem praticar ioga, respiração e meditação, bem como sessões de Sound Healing concebidas para harmonizar o corpo e a mente. Os hóspedes também podem desfrutar de massagens suaves, como a Abhyanga e a Ayurvédica, nas quais se utilizam óleos essenciais aquecidos. Para elevar este programa que visa estimular os sete principais chakras do corpo, os hóspedes irão também restaurar o fluxo de energia, equilibrar as funções corporais e conectar a mente e o espírito através de sessões personalizadas de ioga e Harmonização dos Chakras. Complementado com um Facial de Cristais Ila, uma Massagem com Pedras Quentes, uma Massagem Tailandesa e uma Massagem Balinesa a Quatro Mãos, o programa traduz-se num retiro realmente imersivo.

Quando: Programa disponível para três noites a marcar com o Resort

Onde: Pine Cliffs Resort, Algarve

Preço: a partir de €1065, por pessoa, em Ocean Suite Júnior com vista Resort

Reservas/info: www.pinecliffs.com