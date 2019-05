Quatro posições de ioga que pode fazer em casa

A correria do dia a dia pode manter-nos afastadas do ginásio e as viagens de trabalho e férias podem tirar-nos o tempo suficiente para praticar exercício. A pensar numa solução para isso, encontrámo-nos com a professora de ioga Filipa Veiga, autora do livro Yoga-me, the art of opening the heart, e pedimos-lhe uma opção rápida e eficiente para estas situações. Tome nota:

Comece sentada, durante pelo menos um minuto, para respirar.

. A primeira posição é a. Se tiver mais tempo disponível, pode fazer até cinco repetições desta.. Em seguida, faça aou. Entre na posição e faça cinco respirações (uma inspiração e uma expiração equivalem a uma respiração). Aqui, é importante abrir o peitoral. Caso tenha mais tempo, permaneça repita o movimento até às oito respirações, mas não faça mais vezes.. A terceira é a. No vídeo há uma sugestão mais fácil para quem tem menos elasticidade. Nesta posição, caso tenha mais tempo, pode permanecer até às oito respirações, mas não o faça mais vezes. Este exercício atua com a subseqeente ativação do, área responsável por proporcionar uma sensação de relaxamento e de profunda quietude, diminuindo a frequência cardíaca e a taxa respiratória.. Para finalizar, faça a. Tenha atenção aos pés, mantenha-os paralelos e não muito afastados das mãos. A opção de fechar as mãos abre mais o peitoral. Se tiver tempo, pode fazer cinco repetições desta.Para conhecer a professora e tirar mais dúvidas sobre o ioga, basta passar pelo Máxima Beauty Summit . Filipa será a moderadora da talk que abordará o tema ‘ Estratégias para o bem-estar ’ no sábado, dia 11 de maio às 12h, nas Cavalariças do Pestana Palace Hotel Lisboa.