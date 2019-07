Quatro exercícios que pode fazer em casa ou em viagem

Seja porque estamos em viagem ou numa semana muito atribulada, a verdade é que às vezes não nos apetece nada sair para ir ao ginásio ou praticar exercício físico fora. Para ajudarmo-nos com uma solução, encontrámo-nos com a personal trainer Rafaela Rede, que nos mostrou quatro treinos para as diferentes zonas do corpo: um para os braços, um para as pernas e outro para os glúteos, sem esquecer os abdominais. Em baixo, veja o que fazer e o que não fazer em cada um destes pontos e descubra, no vídeo acima, todos os movimentos corretos.

» Aquecimento: Flexões-burpee (3 a 5 séries)

» Tríceps

- SIM: Mantenha os pés lado a lado, alinhados à largura da bacia.

- NÃO: Empurre os glúteos para cima nem os braços para fora.

» Aquecimento: Agachamentos com saltos (20x)

» Lunge

- SIM: Mantenha o joelho da frente a um ângulo de 90°, alinhado com o tornozelo, e mantenha a coluna reta.

- NÃO: Deixe o joelho ir para frente nem mantenha a perna de trás esticada.

» Aquecimento: Jumping Jacks (20x)

» Hip Thrusts

- SIM: Mantenha os joelhos a 90° e apoie bem a zona das omoplatas.

- NÃO: Deixe cair os glúteos demasiado para baixo.

» Aquecimento: Mountain climbers (20x)

» Reverse Crunch

- SIM: Mantenha as pernas retas.

- NÃO: Deixe as pernas ir para trás.



Para saber mais sobre as opções de treino contacte Rafaela Rede através do email: rafaela_rede@hotmail.com