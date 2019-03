Provar o sushi do Sushi Design com uma vista sobre o Atlântico

Com vista para o farol de Santa Marta, e localizado nas bonitas falésias de Cascais, o Farol Hotel não é só um local bonito, é também um ponto histórico. Este hotel, outrora uma mansão aristocrática do século XIX que pertenceu ao Conde de Cabral (político português e membro da Corte) foi erguido (em 1880) numa época em que a nobreza e a alta burguesia portuguesas descobriram o charme da vila piscatória que é hoje Cascais. Diz-se que foi também o farol de Santa Marta que indicou a Cristóvão Colombo que tinha finalmente regressado ao continente europeu (após a sua primeira expedição que o levou a descobrir a América).

O Sushi Design, um dos dois restaurantes do Farol Hotel (o outro é o The Mix, de cozinha tradicional portuguesa), é o sítio perfeito para desfrutar de uma viagem pela gastronomia japonesa, relaxar e apreciar a vista sobre o oceano Atlântico. Com uma cozinha de autor a cargo do chef e sushiman Francisco Braga. Com opção de menu de degustação (e um menu especial de degustação do chef que é surpresa) a carta do Sushi Design divide-se por: entradas, gunkans, niguiris, temaki, uramaki, sashimi, hosomaki, especiais, sushi quente, e combinados. No menu de degustação há cinco momentos: a sopa miso especial com salmão, cebolinho, alho francês e alga wakame, seguida de um ceviche japonês com salmão, atum e peixe branco com coentros, cebola roxa, lima e pimentos. Parte-se para quatro hot rolls de salmão, sésamo, katsuobushi (flocos de bonito), cebolinho, queijo creme e molho tarê. Por fim, sushi e sashimi (21 peças) à escolha do chef, terminando com uma sobremesa do dia (€40 menu degustação; €65 menu de degustação do chef). Imprescindível pedir, para acompanhar qualquer um dos menus, a sangria saké, fresca e saborosa (1,5l a €28). Há, ainda, a oportunidade de beber um cocktail no bar On the Rocks ou no bar Farol.

Para homenagear todas as mulheres no Dia Internacional da Mulher, a 8 de março, o chef Francisco Braga criou dois menus únicos de sushi. Ao almoço (€39) ou ao jantar (€45).

Onde? Av. Rei Humberto II de Italia 7, Cascais Quando? Terça a Domingo, das 12h30 às 15h00 e das 19h30 às 22h30. Fecha às segundas. Reservas 21 482 3490