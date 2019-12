Provar o outono na cidade

Aqueça a alma com a comida portuguesa do Blue

Fica numa daquelas esquinas que parece resumir todo o charme de Lisboa, esta que é uma das grandes novidades do The Vintage Hotel & Spa, em Lisboa. No Blue, uma sala ampla que convida a ficar, tanto vemos a intensidade da ligação dos portugueses ao mar, em todos os pormenores da decoração, como a provamos na carta pensada pelo chef executivo João Silva. Mas há mais além disso. A aposta vai para a gastronomia nacional, cozinhada para os dias de hoje e feita com produtos locais. É precisamente isso que se nota às primeira garfadas do polvo com puré de batata doce, uma das entradas, que desliza com uma leveza fora do comum. O prato faz parte do menu que aqui se serve todo o dia e que inclui vários outros pratos para partilhar, como o ovo escalfado e alheira de caça com cogumelos biológicos ou o pica-pau de novilho com mostarda de Dijon. Há ainda um menu executivo a partir de €14, para quem tem mais pressa, ou propostas rápidas e apetitosas, como a tosta de presunto com queijo de Castelo Branco.

Ao jantar, servido das 19h às 23h, acrescentam-se pratos mais compostos, onde predominam ingredientes como a abóbora, a castanha ou a avelã, perfeitos para os dias de frio. Destaque absoluto para a corvina com limão confit e tomate seco, acompanhada de um delicioso risotto verde, temperado com ervas aromáticas – tão guloso quanto simples; e também para o peito de pintada com puré de castanha e crumble de couve-flor. Nas sobremesas, todos os caminhos vão dar a outro crumble, mas de pêra e ameixas de Elvas com gelado de castanha – uma delícia – embora também tenhamos ficado de olho no creme brûlée de erva príncipe.

O quê? Restaurante Blue. Onde? The Vintage Hotel & Spa, Rua Barata Salgueiro 55, Lisboa. Quando? De segunda-feira a domingo, das 12h às 23h30. Reservas: 21 04 05 415.

Perca-se pelas ruelas do Castelo, em Lisboa, e encontre o Grenache

Caminhar pelas ruas que nos aproximam do Castelo de São Jorge, em Lisboa, é sempre uma forma de fazer boas descobertas. No número 12 do Pátio de D. Fradique, em frente ao Palácio Belmonte, o pequeno restaurante Grenache pensa e cozinha em grande, unindo o melhor do savoir faire da alta-gastronomia francesa com os ingredientes nacionais.

A zona histórica de Lisboa tornou-se terreno fértil para o jovem chef Philippe Gelfi, que cria pratos contemporâneos num ambiente muito descontraído, ao estilo de um bistro. Mas não se deixe enganar pela atmosfera, o próprio Philippe já declarou que a sua ambição é obter uma estrela Michelin. Naturalmente, os responsáveis são apaixonados por vinho – o nome do restaurante já o indica, uma vez que Grenache é uma casta de uva tinta, uma das mais produzidas no mundo. Por isso, aqui tem sempre a certeza de provar um bom copo. No menu à la carte existem apenas quatro entradas, quatro pratos principais e três sobremesas. Tudo é apresentado ao rigor e com muito sabor, perdoem-nos a rima. Como quem avisa amigo é, corra para o Grenache antes da primeira estrela e escolha um dos menus degustação, com seis (€64) ou oito pratos (€82) para se certificar do que escrevemos.

O quê? Restaurante Grenache. Onde? Páteo Dom Fradique 12, Lisboa. Quando? De quarta-feira a domingo, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Reservas: www.grenache.pt ou 21 887 1616.

Deixe-se levar pela comida de conforto do Pasta Non Basta

No ano passado o grupo Non Basta plantou uma horta biológica de exploração própria e os frutos dessa empreitada ganharam ainda mais sentido com o lançamento dos menus de época deste ano. Contudo, as novidades no Pasta Non Basta são apenas um complemento às opções permanentes da carta e as sugestões móveis dependem da sazonalidade dos legumes e frutas. "A ideia é não mexer tanto na carta base e ter toda a liberdade para utilizar os ingredientes no seu auge de maturação, quando faz realmente sentido consumi-los", explica Vasco Paiva Raposo, diretor de operações dos restaurantes do grupo.

Com o outono a brindar-nos com comida de conforto, aqui garantem-se (para já) os sabores da abóbora, da couve, do marmelo e da castanha. A ementa da temporada casa também com outra novidade no restaurante, a chegada do chef-executivo William Blake, que criou seis novos pratos. Todos são muito apetecíveis, mas sugerimos começar pela bruschetta Parma e Burrata (€8), com rúcula e pistachios tostados crocantes, seguindo para o Troffie al Pesto (€12), uma massa fresca al dente com pesto siciliano e amêndoa torrada e finalizando com a Crema di Mascarpone (€4), uma mousse de Mascarpone com fruta da época.

Vale ressaltar que além das delícias gastronómicas – que são por si só uma desculpa para ir a um dos restaurantes da rede – o Pasta Non Basta vai servir como uma plataforma para ajudar duas instituições de cariz social este fim de ano. Para ajudar o Lar Maria Droste, uma fundação que tem como propósito formar e educar adolescentes em situação de risco, o restaurante receberá até ao dia 22 de dezembro bens alimentares não perecíveis, produtos de higiene e material escolar. Já para fazer a diferença com o Pinheiro Bombeiro, a iniciativa que dá um novo uso aos pinheiros cortados com o intuito de manter os terrenos limpos e prevenir incêndios, os clientes encontrarão um pinheiro em cada um dos restaurantes, com o intuito de sensibilizá-los para a importância de proteção ao meio-ambiente. Esses pinheiros são alugados e parte do valor desse aluguer reverte para os Bombeiros. Depois, todas as árvores serão devolvidas e transformadas em biomassa.

O quê? Restaurante Pasta Non Basta. Onde? Avenida Elias Garcia 180 ou Rua Marquesa Alorna 17B, Lisboa. Quando? De segunda a quinta-feira das 12h às 15h e das 19h às 22h30, sexta-feira das 12h às 15h e das 19h às 23h30, sábado das 12h30 às 23h30 e domingo das 12h30 às 22h30.