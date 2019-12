Paulo Cardoso antecipa as previsões do seu signo para 2020

Com mais de 40 anos de experiência e várias colaborações, Paulo Cardoso é um astrólogo cuja formação em química e o gosto pelo rigor lhe permitem compor previsões mais pessoais baseadas na data, hora e local de nascimento de alguém. "Sempre tentei fazer uma astrologia um bocadinho fora do vulgar, dar uma nova visão da mesma". O resultado é o livro Astrologia e Guia do Amor - Previsões para 2020, que publica desde 1996, e que, segundo o astrólogo, aborda os dois temas que mais inquietam quem o consulta: o amor e o trabalho.

Com quase 7200 cálculos, procura oferecer orientações mais individuais da componente afetiva tendo o mundo global como pano de fundo. "Faço uma astrologia mais dirigida à pessoa e não apenas ao signo na globalidade", explica. Com uma abordagem profunda em relação aos astros, Paulo Cardoso revela que inicia os seus cálculos durante o mês de março de modo a conseguir prever o que o próximo ano trará. "Não sendo um estudo pessoal, tento individualizar ao máximo a minha informação. Por isso o meu livro tem mais páginas que o normal, porque não se podem dizer as previsões com tanto rigor em 100 ou 200 páginas", assegura. Em conversa com a Máxima, o astrólogo revelou algumas das suas previsões para o ano que se avizinha, apenas uma amostra do detalhe que encontrará no novo livro.

Carneiro

Se gosta de luta e desafio, este é o ano para demonstrar o que vale. Especialmente beneficiados serão aqueles que nasceram entre 21 de março e 2 de abril, que poderão encarar o ano com mais leveza, sendo esta a altura certa para fazer planos a longo prazo e tomar atitudes mais arrojadas. Se nasceu entre 3 e 10 de abril, este ano vai testar a sua capacidade de contenção e disciplina. Se nasceu entre 17 e 20, 2020 vai pedir-lhe um esforço extra para atingir os seus objectivos. Para quem nasceu entre 11 e 16 de abril, haverá situações poderosas e adversas que a farão repensar o seu rumo.

Touro

Poderá sentir-se em notória vantagem relativamente ao restante zodíaco. Dividindo-se em três grupos distintos: mais favorecido será quem nasceu entre 9 e 21 de maio, pois surgirão um conjunto de circunstâncias favoráveis que aumentarão o seu otimismo e confiança. O segundo grupo, nascido de 4 a 8 do mesmo mês, não será tão beneficiado mas terá oportunidade de tomar novas iniciativas. Já o terceiro grupo, nascido entre 21 de abril a 3 de maio, terá um ano muito positivo, embora os que nasceram até 23 de abril possam enfrentar algumas dificuldades que apelem à mudança. Aguardam experiências inesperadas, coincidências positivas e encontros.

Gémeos

Este signo não estará sob condições especialmente convenientes, apesar de o grupo mais favorecido ser o dos nascidos entre 22 de maio e 7 de junho. Este é um bom período para poder expressar melhor os seus pontos de vista. O segundo grupo, aqueles que nasceram entre 14 e 21 de junho, também estará muito ativo a nível físico e mental, apesar de poder sentir-se sob muita pressão a determinada altura, mas é uma oportunidade para fomentar novos conhecimentos e destinos. É provável que os que tenham nascido entre 8 e 13 de junho sintam alguns problemas em repousar ou em encontrar motivação, sendo esta uma mensagem para abandonar hábitos antigos.

Caranguejo

Este signo dividir-se-á em quatro grupos que enfrentarão tempos distintos: quem nasceu entre 22 de junho e 4 de julho terá um futuro marcado pela originalidade e criatividade, globalmente benéfico; quanto a quem nasceu entre 5 e 14 de julho, 2020 trará alguma instabilidade e uma necessidade de se manifestar. O terceiro grupo, nascido entre 20 e 22 de julho, enfrentará alguns desafios, frequentemente relacionados com o ego.

Leão

Dividindo-se em dois grandes grupos, este ano será particularmente benéfico para os nativos de leão, apesar de um dos grupos estar sob alguma instabilidade. Os que nasceram entre 23 de julho e 4 de agosto. Poderão sentir alguma perturbação e tensão, o que apela a que reconsiderem as suas perspetivas durante esses períodos. O segundo grupo terá um ano mais expansivo e realizado, em que terá o ânimo para explorar novas ideias e alargar os seus horizontes.

Virgem

Os nativos deste signo terão também um ano promissor. O primeiro grupo, que nasceu entre 15 a 23 de setembro terá paz interior, aliado a um maior desejo de realização. Tente manter a sua confiança e determinação para alcançar os seus objetivos. O segundo grupo, nascido entre 6 e 14 de setembro, poderá ser confrontado com algumas desilusões tanto a nível pessoal como profissional, mas evite isolar-se. O terceiro, nascido entre 24 de agosto e 5 de setembro, terá experiências positivas: poderá sentir vontade de mudar, sendo o diferente e o inesperado as palavras do dia.

Balança

Dividido em quatro grupos diferentes, os mais beneficiados serão os nascidos entre 24 de Setembro e 6 de outubro. Quem pertence a este grupo poderá mostrar mais as suas emoções, e terá momentos de maior realização. Quem nasceu entre 7 e 15 de outubro terá um ano agradável, apesar de uma predisposição para excessos, por isso tente manter-se longe de decisões arriscadas. Se celebra o seu aniversário entre 21 e 23 de outubro poderá sentir-se sozinho, tente assim cooperar com aqueles à sua volta para encontrar soluções. Finalmente, se nasceu entre 16 e 20 de outubro, estará em situações mais duras a nível pessoal, mas encare as perdas como uma oportunidade para crescimento futuro.

Escorpião

As previsões para estes nativos são extraordinárias: muito beneficiado será quem nasceu entre 11 e 22 de novembro, que sentirá oportunidades de concretização que raramente se manifestam. Seguido está quem festeja o aniversário entre 6 e 10 de novembro, que terá uma atitude de relaxada, estando o seu potencial criativo em alta. No entanto, quem veio ao mundo entre 24 de outubro e 5 de novembro, estará sob alguma tensão, por isso não descure a sua saúde em particular.

Sagitário

Os nativos deste signo estarão sob influências bastante distintas, dividindo-se em quatro grupos: quem nasceu entre 23 e 26 de novembro terá uma atitude mais expansiva predisposta à realização pessoal. Os dois grupos seguintes estarão sob condições idênticas e positivas (quem nasceu entre 27 de novembro e 9 de dezembro e entre 16 e 21 de dezembro). Um novo projeto poderá avizinhar-se, a vitalidade e confiança estarão sublinhadas. Para o último grupo, que celebra o aniversário entre 10 e 15 de dezembro, prevalecerão algumas fantasias, que poderão resultar em desilusões afectivas, mas não tente fugir dos problemas.

Capricórnio

À semelhança dos nativos de sagitário, este signo desdobra-se em quatro grupos com previsões singulares. Mais favorecido será quem nasceu entre 22 de dezembro e 12 de janeiro, que se verá mais livre de inibições que impeçam o seu desenvolvimento como ser humano. É também possível que queira dar mais importância às suas intuições e sentimentos. O segundo grupo (quem festeja o aniversário de 18 a 20 de janeiro) poderá enfrentar frustrações afetivas, assim seja mais flexível para chegar a um consenso. Para o terceiro grupo, nascido entre 13 e 17 de janeiro, avizinham-se épocas de reflexão e renovação profunda.

Aquário

Divididos em dois grupos, os nativos deste signo sofrerão influências distintas: quem nasceu entre 2 e 19 de fevereiro entrará numa época criativa e dada ao convívio social. Aumentará a confiança nas suas próprias capacidades e assim o desejo de fazer planos para o futuro. Quem nasceu entre 21 de janeiro e 1 de fevereiro poderá sentir que a sua estabilidade está a ser ameaçada, por isso tente adaptar-se às circunstâncias com calma.

Peixes

Este é um dos signos em que haverá mais nativos com influências positivas. Divididos em quatro grupos, quem nasceu de 12 a 17 terá um período de grande optimismo no qual, com realismo, poderá encontrar oportunidades de sucesso. Semelhante será o 2020 de quem nasceu entre 18 e 20 de março e 3 e 11 de março, já que o seu lado prático e confiante estará em evidência, sendo um ano de grande realização. O quarto grupo de nativos, que nasceram entre 20 de fevereiro e 2 de março, poderá adotar um padrão mais aberto e participativo, estabelecendo novas regras que darão largas à sua criatividade.

