Os países mais saudáveis do mundo

Adotar uma dieta e estilo de vida europeu parece ser a solução para ter hábitos de vida mais saudáveis. De acordo com o estudo, Espanha, que lidera a lista, ganha pela sua dieta mediterrânea à base de fruta, vegetais, óleos e muito peixe, e em factores ambientais tal como acesso a água potável e saneamento.

Graças à sua esperança média de vida elevada – de acordo com o Instituto de Métrica e Avaliação de Saúde, Espanha está a caminho de ser o país com a esperança média de vida mais alta do mundo – e, ao baixo consumo de tabaco e níveis de obesidade, o país vizinho deu o salto do sexto lugar, em 2017, para o primeiro.

Em segundo lugar vem Itália - parece que comer pizza e massa não faz assim tanto mal. A sua dieta mediterrânea, o estilo de vida ativo e ao ar livre promove um dia-a-dia mais saudável. A ilha italiana da Sardenha tem mais centenários per capita do que os Estados Unidos, por exemplo.

A Islândia está em terceiro lugar graças à sua dieta à base de peixe e de alimentos como o Skyr, um substituto do iogurte, mas com menos gordura e maior valor proteico. Apesar do clima frio, os islandeses praticam atividades físicas regulares.

O primeiro país não europeu na lista é o Japão, no quarto lugar, seguindo-se a Suíça, a Suécia, a Austrália, Singapura, Noruega e Israel.