Os homens e o sexo: verdadeiro ou falso?

"Os homens estão sempre prontos"

FALSO. Quem o diz é Júlio Machado Vaz: "Asseguro que não! E digo mais: esse mito assombra a vida de muitos deles, receosos de não preencherem os requisitos para serem definidos como um homem ‘normal’. Além disso, também os homens têm dificuldades sexuais. As queixas mais frequentes são a ejaculação prematura, a disfunção erétil e, cada vez mais, a falta de desejo." Aliás, a disfunção erétil, explica Pedro Nobre, é uma dificuldade comum em diferentes momentos da vida, podendo resultar de períodos de cansaço, medicação, um desgosto, etc.

"Os homens acham sempre que são bons amantes"

FALSO. Segundo Pedro Nobre, "os homens tendem a subestimar a sua resposta física: acreditam que é menor do que na realidade é".





DEPENDE. Júlio Machado Vaz: "Muitos casais que descrevem as suas vidas sexuais como mais gratificantes do que em idades mais precoces, pela intimidade obtida, a queda de tabus e a maior autoestima , admitem uma descida da frequência sexual , mas salientam a melhoria qualitativa. Ou seja: sem problemas físicos ou psíquicos de maior, o envelhecimento pode até ser enriquecedor para o sexo puro e duro e a sexualidade em geral."

"O desejo vai diminuindo com a idade"

VERDADE. Mas não é o fim do mundo, pelo contrário, explica Júlio Machado Vaz: "O desejo, em geral, vai diminuindo de intensidade, como tantas outras variáveis fisiológicas, de resto. E costuma tornar-se ‘vizinho’ da ternura, formando um casal que se veste menos a preto e branco."

"Para os homens, o orgasmo das mulheres é um bónus, mas não é essencial"

FALSO. Para alguns homens, o atingir do orgasmo por parte das mulheres reforça o seu narcisismo, provando a sua "eficácia" amorosa. Não atingir o orgasmo pode tornar-se problemático para a relação, pela frustração que acarreta para ambos os parceiros.

"As mulheres fazem frete no sexo. Os homens não"

FALSO. Júlio Machado Vaz: "Os homens também, claro. É evidente que fingir ou forçar uma ereção não é tarefa fácil, mas ouço relatos de quem é obrigado a fantasiar com outras mulheres para se excitar."

"20 minutos é o tempo que se considera aceitável para uma relação sexual"

FALSO. Muitos homens pensam, inclusive, que uma relação sexual abaixo destes 20 minutos corresponde a um problema de ejaculação precoce. É manifestamente exagerado e resulta de uma mensagem muito alimentada pela indústria da pornografia que é, para muitos homens, o primeiro contacto e fonte de informação sexual. A média real é entre 2 e 5 minutos."